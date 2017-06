Európában is kapható a Snapchat kamerás szemüvege

Bruttó 150 euróba kerül a rövid felvételek készítésére alkalmas Spectacles.

Az önmegsemmisítős fotók küldözgetésére kitalált Snapchat komoly meglepetést keltve tavaly bejelentette, hogy részben hardveres céggé válik, az első terméke egy kamerával kiegészített napszemüveg lett. A Spectacles nem kíván a Google Glass babérjaira törni, csupán egy játékszer.

A kütyü kamerájával 10 másodperces videók készíthetőek, a felvételeket közvetlenül a felhasználó okostelefonján futó Snapchat alkalmazásnak streameli át a szemüveg. Titokban nem lehet videót rögzíteni a termékkel, a felvétel indításakor világítani kezdenek a bal lencse feletti visszajelző fények.

A Spactacles most Európában is piacra került, a bruttó ajánlott fogyasztói ára 150 euró, azaz bő 46 ezer forint. Kétféle módon szerezhető be: egyrészt megrendelhető a vállalat webshopjából, másrészt pedig Londonban, Párizsban, Berlinben, Barcelonában és Velencében automatákból is megvásárolható.

