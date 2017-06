Ez a mobilapp kell a gyerek okostelefonjára

Oktatási és készségfejlesztési programokat gyűjt az ingyenes AppTár.

Digitális Iskola Programja keretében a Vodafone már jó ideje próbálja segíteni hazánkban az oktatás digitalizációját. A kezdeményezés elsősorban egy kísérleti mintaprogram, bár a vállalat egy csapásra rögtön két legyet ütve a hátrányos helyzetű térségekben lévő iskolákat vette célba, tavaly 1300 táblagépet osztott ki 25 intézményben. Ezen felül tavaly tavasszal az érintett iskolák 700 pedagógusa, ősszel pedig 6500 diákja részesült internetbiztonsági képzésben.

Természetesen a táblagépek önmagukban nem képesek csodát tenni, nem elég szimplán elérhetővé tenni azokon a megszokott tananyagot, ezzel nem lehet érdemben kihasználni az okoseszközökben rejlő potenciált. A probléma részleges megoldása érdekében a Vodafone kifejlesztette a Play Áruházból bárki által szabadon letölthető AppTár androidos alkalmazását.

Nevéből sejthetően az AppTár egy alkalmazás-gyűjtemény, amely általános iskolásoknak szánt, oktatási és készségfejlesztési célú programokat fog össze egy helyen. A gyűjteményben jelenleg közel 200 app található, a kínálata évfolyam, tantárgy, és fejlesztett készségek alapján is szűkíthető.

„A Vodafone Digitális Iskola Program és a hasonló kezdeményezések létjogosultságát jól mutatja a dr. Bernschütz Mária által végzett kutatás, amiből többek között kiderül, hogy a megkérdezett pedagógusok kivétel nélkül hasznosnak tartották a tabletek alkalmazását az órákon. A felmérésben részt vevő tanárok közel háromnegyede volt teljes mértékben, vagy nagyon elégedett a táblagépes csoportos tanítással, és több mint kétharmaduk számára örömöt is okozott.

A felmérést 2016 májusában és decemberében is elvégezték és bő fél év alatt is érezhető volt már a tabletek alkalmazásának hatása. A tanárok – akiknek elégedettsége folyamatosan növekszik a táblagépes csoportos tanulásnak köszönhetően – arról számoltak be, hogy az online anyagok jobban felkeltik a gyerekek érdeklődését, valamint a digitális eszközök használata segített nekik abban, hogy még jobban megértsék a tananyagot.

Az első és a második kutatás között eltelt időszakban a gyerekek részéről a legnagyobb fejlődés az osztályzatokban történt, a legtöbben ezen a területen számoltak be javulásról, de sokan említették azt is, hogy a csoportos tanulás arra ösztönözte őket, hogy több időt töltsenek az új ismeretek elsajátításával"

