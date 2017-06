Az Apple magyar idő szerint tegnap este tartotta meg éves fejlesztői konferenciáját, a WWDC '17-et. Habár ez elsősorban tényleg a fejlesztőknek szól, megszokhattuk már, hogy számos újdonságot ilyenkor jelent be a vállalat, főleg a különböző eszközein futó operációs rendszerekkel kapcsolatban, így idén is lerántotta a leplet az új iOS-ről, a MacOS-ről és a tvOS-ről is.

Kiterjesztett valóság az iOS 11 fókuszában

Ahogy az iPhone 8-cal kapcsolatos eddig kiszivárgott információkat összegyűjtő cikkünkben is írtuk, az Apple hamarosan nagyon komolyan ráfekszik a kiterjesztett valóságra. Ennek az első lépése, hogy az ősszel megjelenő iOS 11-be bekerül az ARKit nevű fejlesztői csomag, amire aztán lehet majd építeni mindenféle szórakoztató és/vagy hasznos alkalmazást. A bemutató során láthattuk, hogy vívnak meg egy sci-fi csatát egy szimpla asztalon, de akár simán csak szkennelésre is lehet használni. Ez persze még csak a kezdet.

Fontos változás, hogy az iMessage teljesen átköltözik a felhőbe, minden korábbi és új üzenetünket ott fogja tárolni, ami két dolgot jelent: egyrészt a jövőben nem foglalnak majd helyet a készülékeken, másrészt pedig így végre teljes lesz a szinkronizálhatóság az iPhone, az iPad és a Mac között. A vállalat ráadásul odafigyelt a biztonságra is, az üzenetváltás a két végpont között teljesen titkosított, ami egyébként azért is nagyon fontos, mert mostantól az Apple Pay segítségével üzenetben is küldhetünk pénzt, ami nyilván számos alkalommal jól jöhet, ha kisebb tranzakciókat szeretnénk lebonyolítani, vagy gyorsan valakitől kérnünk kell pénzt.

Az Apple idénre szinte teljesen átalakította az alkalmazásboltot. Egy új fül (egyelőre angolul a Today névre hallgat) naponta frissülve fog nekünk kiemelkedő alkalmazásokat ajánlani érdekes leírásokkal, magukat az appokat pedig a Google-hoz hasonlóan két kategóriára bontotta a cég: az egyik alá esnek a játékok, a másik alá pedig az összes többi.

Az Apple-eszközök beépített asszisztensnője, Siri nem nő többé. Azaz mostantól beszélhet női és férfi hangon is, de ennél talán fontosabb, hogy a gépi tanulásnak köszönhetően egyre okosabban és természetesebben viselkedik. Mostantól nem az egyforma hangleejtésű, robotszerű beszédstílusban kell majd hallgatnunk a szövegeit mint eddig, hanem sokkal emberszerűbben tud megszólalni. Ezen kívül folyamatosan figyeli, hogy az egyes alkalmazásokban milyen tartalmat fogyasztunk, miről olvasunk, és ehhez kapcsolódóan tud segítséget nyújtani.

A fényképezés is bővült új funkciókkal. Live Photos néven érkezik egy új, élő fényképkészítési lehetőség. A felvételből aztán később kiszerkeszthetünk egy-egy képet, hogy pontosan el tudjuk kapni a megfelelő pillanatot. Bekerült egy új, egyszerűsített opció a látványos, nagy záridős fotók készítésére is, illetve mind a képek, mind a videók esetében egy-egy új tömörítési módot használ az Apple, aminek köszönhetően kevesebbet foglalnak majd és jobb minőségűek lesznek.

Az egyik legnagyobb újdonság az iPadek erősen kibővült, hatékonyabb multitaskolásra kihegyezett felülete. Az alkalmazások ablakai betűzhetőek egymás mellé a dokkon lévő ikonok kijelzőre húzásával, továbbá az ablakok között fájlok, mappák, képek, és hasonló objektumok is áthúzhatóak. A kézzel írt jegyzetek kereshetővé váltak a Notes alkalmazásban, továbbá fájlkezelő alkalmazást is kapnak a felhasználók.

Megújult a vezérlőközpont is, a 3D Touch funkciót nagyban használó felület a kijelző alsó részére teszi a kezelőszervek nagyját.

Kisebb újdonságok a macOS-ben és a WatchOS-ben

A legújabb, 10.13-as verziószámot kapott macOS a High Sierra becenevet kapta, és leginkább a motorháztető alatt tartogat egy nagy újítást: az Apple leváltotta a 30 éve használt fájrendszerét egy teljesen új megoldásra, aminek köszönhetően a Mac gépek várhatóan gyorsabbak lesznek és biztonságosabban tárolhatják a fájljainkat. Ezen kívül a Metal 2 grafikus API szintén nagyobb sebességet ígér, valamint most már támogatja a külső videókártyákat, így később ilyen kiegészítők is jöhetnek a Mac-gépekhez.

Fejlődött a fotós alkalmazás, aminek köszönhetően egyszerűbben szortírozhatjuk és kereshetjük fényképeinket, a fotószerkesztő pedig könnyebben használhatóságot ígér. A Safari teljesítményén is sikerült szerelni (mást már állítólag 80%-kal gyorsabb a Chrome-nál), és a biztonság szempontjából is javult.

Az Apple okosóráján futó watchOS 4 rendszer minden eddiginél több típusú információt lesz képes megjeleníteni az „óralapokon", melyek közül a legfontosabb a Sirire épülő felület, ami a napszaknak és élethelyzeteknek megfelelően különböző hírekkel, segítségekkel lát el minket, amikor csak rápillantunk az órára, de aki egy kis vidámságra vágyik, monstantól választhat Toy Storys óralapot is.

Az NFC segítségével mostantól edzőtermekben lévő berendezésekkel cserélhet mozgási adatokat az óránk, a fitnesz alkalmazás pedig havi kihívásokkal próbálja majd mozgásra ösztönözni a felhasználókat.

