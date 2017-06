Nemrégiben bejelentésre került a Far Cry széria ötödik része, és az Ubisoft Montreál fejlesztőcsapata azóta is szorgosan dolgozik a legújabb epizódon.

A Far Cry Primal merész és formabontó kísérletezése után a sorozat visszatér gyökereihez, illetve mégsem;

ezúttal nem egy trópusi sziget lesz a helyszín, hanem maga az Egyesült Államok.

Talán még érdekesebb, hogy az előzőktől eltérően az ötödik rész az Államok egy, a valóságban is létező, Montana államában játszódik. Noha az azon belüli „Hope" megye már kitalált, bátran állíthatjuk, hogy az egyik legprovokatívabb Far Cry játéknak nézünk elébe. Ez nem csupán a helyszín miatt van, hanem a játéktörténet miatt is...

A Far Cry ötödik részében az amerikai szektások játsszák a főgonosz szerepét. A megyében egy vallási fanatikusoktól hemzsegő szekta működik, az „Éden Kapuja." Vezetőjük egy Joseph nevű önjelölt messiás, aki hallani véli az Úr szavát, és ezen felbuzdulva mindent megtesz, hogy felkészítse az embereket az eljövendő világvégére, ha akarják, ha nem. Küldetése lelkeket gyűjteni, és ezt távolról sem bájcsevegéssel szándékozik kivitelezni... Az ellenfelek pedig nem a valósággal köszönőviszonyt sem ápoló figurák, hanem az amerikai vidéki közösség sztereotipiája.

A Far Cry ötödik része az amerikai társadalmi problémák egy nagyon érzékeny pontját feszegeti, és komoly kérdéseket vet fel, melyek közül a túlzott vallásosság és annak következménye csupán egy a sok közül.

Ebbe a félelemmel és rettegéssel teli világba csöppen a játék főhőse, a zöldfülű seriffhelyettes, aki harcba száll a szektával- a tét nem kevesebb, mint Hope megye lelke és jövője. Teljesen el leszünk vágva a külvilágtól, csak a környezetünkre számíthatunk. Ellenállást kell szerveznünk, miközben Montana farmjain, erdőin, hegyein s patakjain át küzdünk a szekta állig felfegyverzett fanatikusaival.

A világ teljes mértékben bebarangolható lesz, és a megszerezhető autók, lakókocsik, csónakok és repülők mind-mind a hamisítatlan amerikai vidékhez lesznek hűek.

Nem csak járműveket lehet szerezni, ugyanis az ifjú seriffhelyettes emberekből és állatokból álló csapatokat alakíthat, melyek a csatákban segíthetnek.

Hogy minél autentikusabb játékot készíthessenek, az Ubisoft Montreál csapata ellátogatott Montana államában és eltöltött némi időt a helyiekkel, hogy jobban megismerhessék az amerikai vidéki életet. Montana jó választásnak bizonyult, mivel az ott élő emberek egyáltalán nem rajonganak a kormányért, nem szeretik a kívülállókat, és komoly problémát jelent a vallási tolerancia illetve a fegyverviselési jog kérdése is. Montana lakosai ragaszkodnak a szabadságukhoz, a vallási és a fegyverviselési jogukhoz, és ez a három szó lesz a játékban szereplő szekta jeligéje (freedom, faith, firearms.) A fejlesztőcsapat annak is utána járt, hogyan s mi módon tudja egy szekta megvetni a lábát egy államban, hogy képes terjeszkedni s olyan méretűvé nőni, hogy befolyását kiterjessze egy teljes megyére. Ennek fényében ki lehet jelenteni, hogy a Far Cry 5 nagyon is realisztikus lesz, talán a széria egyik legijesztőbben valósághű darabja, ami a képernyő elé bilincsel majd.

A Far Cry 5 2018. február 27-én jelenik meg a boltokban, és az Ubisoft azt is megerősítette, hogy az idei E3-as videojáték konferencián is bemutatásra kerül a várva várt játék.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!