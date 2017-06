Érkezik a Honor legújabb csúcsmodellje, a Honor 8 Pro

Az 5,7 Quad HD kijelzős Honor 8 Pro ujjlenyomat-olvasóval, dual kamerával, USB-C bemenettel, NFC-vel és 4K videókkal érkezik 200.000 alatt.

A Honor 8 Pro a

nyolcmagos Kirin 960 processzor és a beépített 6 GB RAM

segítségével új szintre emeli a gyorsaság fogalmát. A zökkenőmentes játékot a Mali G71MP8 grafikai processzor a Vulkan API segítségével biztosítja, 180%-kal meghaladva elődje teljesítményét. A tárhely a már szinte szokványos 64 GB, a HD kijelző (2560x1440) pedig 2.5 D görbületű, és természetesen 4K-s videók megjelenítésére is képes. A telefont egy 4000 mAh teljesítményű akkumulátor látja el energiával, amelynek segítségével normál használat mellett akár két napot is bír egyetlen töltéssel.

A készülék mindössze 6,97 mm vastag, így elődjénél, a Honor 8-nál is vékonyabbra sikerült. A kijelző a készülék 79%-át teríti be, minimálisra csökkentve a kihasználatlan helyet. A telefon hátoldalán dual kamera kapott helyet. A két 12 MP-es lencse egyike az RGB, míg a másik a monokróm színtérben rögzít. A kamera elődjéhez képest 80 százalékkal több adatot képes begyűjteni, ezáltal nagyobb dinamikatartomány megjelenítését és kontrasztosabb képek készítését teszi lehetővé. A széles rekeszértékű módot használva elhomályosíthatjuk a kép egyes részleteit (F/0.95-F/16 tartományban), amelyet utólag is módosíthatunk. A hátlapi kamerával 4K videók is készíthetők. Az előlapon egy 8 MP-es kamerával rögzíthetjük a szelfiket.

A Honor 8 Pro hátlapjába simuló ujjlenyomat-olvasóval feloldhatjuk telefonunkat, de további parancsokat is hozzárendelhetünk. Beállíthatjuk például, hogy ennek segítségével fogadjunk vagy utasítsunk el hívásokat, megnyissuk, esetleg töröljük az értesítési panelt, vagy képeket és videókat rögzítsünk vele.

A Honor 8 Pro várhatóan június közepétől kapható arany- és kék színben 189 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron.

