Kívülről sebezhetetlen, a Samsung strapafonja

Teszteltük a Samsung új, kifejezetten a kemény élethelyzetekhez igazított középkategóriás telefonját, és habár számos pontons jól teljesített, összességében mégsem kifejezetten meggyőző készülék.

Valószínűleg senki számára nem újdonság, hogy a Samsung már jó pár éve lefed minden létező kategóriát az okostelefonokon belül. Ha bemegyünk a szolgáltatónkhoz a kétéves hűségidő lejráta után, és új készüléket szeretnénk vásárolni, egészen biztosan akad majd egy Samsung, ami megfelel az igényeinknek és a pénztárcánknak.

A kemény külső mögött...

A vállalatnál valószínűleg külön szakemberek gondolkodnak rajta nagyon hosszasan, hogy milyen új kategóriát lehetne még kitalálni. Hamarosan minden bizonnyal érkezik az a Samsung telefon, amit csak barna hajjal és bal kézzel lehet majd használni, vagy ami kizárólag kertészkedés mellett működik délután két órakor, addig azonban kénytelenek vagyunk beérni az XCover 4-gyel.

Ezt a telefont kifejezetten annak a rétegnek találták ki, aki ugyan nem akar sokat költeni okostelefonra, viszont valamiért szüksége van arra, hogy a megvásárolt készülék megfeleljen az amerikai hadsereg által bevezett MIL-STD-810G szabványnak. Ez azt jelenti, hogy az XCover 4 elméletileg kibírja a nagy nyomást, a komolyabb ütődéseket, gyorsulásokat, rezgéseket, a géppuska által keltett rázkódást, a nagyobb hőmérsékletet és páratartalmat, meg a vizet, homokot, port és hasonlókat.

Mondjuk az utóbbiakkal kapcsolatban erős kétségeink vannak, mert amúgy megkapta az IP68-as szabványt is, ami azt jelenti, hogy az ajánlások szerint legfeljebb fél órán át meríthető vízbe, és egyébként nem nagyon ajánlott forró, alkoholos vagy sós folyadékkal sem érintkeznie, szóval inkább tekintsünk rá úgy, mint egy telefon, ami alapból kicsit strapabíróbb, mint az eléggé érzékeny társai.

Ennek megfelelően kemény műanyag hátlapot kapott (aminek egyébként kifejezetten jó a fogása, kellemes érzés kézben tartani a telefont), és ez az előlapon kicsit feljebb is jön a kijelző síkjánál, így az nem fog azonnal betörni, ha egy lapos felületen pofára ejtjük. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni az XCover 4-et, mintha egy alsó-középkategóriás telefont alapból egybeépítettek volna egy ellenálló tokkal.

A készülék keménységét azzal is igyekszik hangsúlyozni a gyártó, hogy nem holmi érintésérzékeny gombokat tettek az alsó részére az Android navigációjához, és még csak nem is virtuális gombokat használnak, mint a puhányok, hanem rendes, fizikai gombokat (megnyitott alkalmazások, kezdőlap, vissza), érdes felülettel, határozott nyomásponttal. Ezeken kívül a telefon külsején megtaláljuk a szokásos, hangerőállító és kikapcsoló gombokat, a töltésre használható micro-USB csatlakozót, a külön fülhallgató kimenetet, valamint egy extra gombot, amit többféle dologra beprogramozhatunk, például a Facebook azonnali megnyitisára is, nyilván.

...érzékeny lélek lapul

Az XCover 4 akcióhős külseje mögött azonban nagyon visszafogott hardver és elég bizonytalan szoftver húzódik meg. Kezdjük az előbbivel. A telefon a maga 60 ezer forint körüli árának megfelelő, a mai mezőnyben nagyjából korrekt, négymagos processzorral és 2GB memóriával, valamint 16GB belső tárhellyel érkezik, amiből 10GB-hoz férhet hozzá a felhasználó. A processzort a legújabb, 14nm-es technológián gyártják, ami garancia az alacsony fogyasztásra, a 2GB memória nagyjából megfelelő a hétköznapi használathoz, a tárhelyet pedig microSD-kártyával bővíthetjük.

Amin azonban már ez a kategória is túllépett egy ideje, az a kijelző. Az XCover 4 ugyan hatalmas előrelépést kínál a két évvel ezelőtti elődjéhez képest, azonben az 5"-ös képméretre még most is csak egy 1280x720-as felbontású TFT LCD panel jutott. És habár a telefont vélhetően a külső használatra, túrázás, sportolás és egyéb igénybevételek mellé tervezték, a képernyő fényereje közel sem elég ahhoz, hogy ezt a felhasználási módot maradéktalanul támogassa. Ráadásul az automatikus fényerőállító is nagyon furcsán viselkedik, főleg zárt térben hajlamos annyira levenni a fényerőt, hogy szinte már semmit nem látni a képernyőből, így ezt másfél nap után ki is kapcsoltam, és manuálisan állítgattam inkább.

A szoftveres gondok pedig ezzel nem érnek véget. A tesztidőszak alatt a telefon többször véletlenszerűen lefagyott, újraindult, vagy kikapcsolt. Az alap billentyűzet bizonyos betűket sokszor egyáltalán nem vett be, amin a SwiftKey telepítése annyit segített, hogy legalább mindent bevett, csak általában kis késéssel, szóval nem éppen a legjobb élmény gépelni a készüléken. Végül pedig néha elmúlasztotta a telefonhívásokat, és csak utána jelezti ki, hogy valaki egyébként próbált hívni. Ráadásul az egész egyre lassabb és lassabb lett mindössze pár nap leforgása alatt.

Pedig egyébként dicséretes, hogy a telefonon a legújabb, 7.0-s verziószámú Android fut, és megkapjuk a Samsung összes dedikált alkalmazását, ahogy a cég nagyobb okostelefonjain, sőt, még a Microsoft Office is jár ajándékba. Ráadásul a 13 megapixeles hátlapi, és az 5 megapixeles szelfi kamera is kifejezetten korrekt képeket készít a kategóriájához mérten, de persze csodákra azért nem kell számítani.

Továbbá még a viszonylag átlagos, 2800mAh-s akkumulátorral is egészen sokáig bírja, hála a szerény fogyasztású processzornak és az alacsony felbontású kijelzőnek. Ezzel együtt valószínűleg a legtöbben jobban járnak azzal, ha hasonló árban vesznek egy jobb középkategóriás telefont (mondjuk egy Huawei P9 Lite-ot), belerakják egy tokba, és tesznek rá egy üvegfóliát. Így, ha csak nincs szükségünk kifejezetten a komolyabb por- ütés- és vízállóságra, a Samsung XCover 4 nem különösebben ajánlható készülék.

