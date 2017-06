Az Apple a WWDC 2017-en bemutatta az iOS 11 legfontosabb újdonságait, azonban számos olyan dolgot nem érintett (vagy csak futólag), amik pedig nagyon fontosnak és hasznosnak tűnnek. Ezekből csemegézünk most.

Megment minket saját magunktól

Az iOS 11 egyik legérdekesebb, azonban sokak által talán figyelmen kívül hagyott újdonsága a Do Not Distrurb While Driving mód. Ezt az Apple kifejezetten ahhoz találta ki, amikor autót vezetünk, és a célja az, hogy ettől a tevékenységtől ne vonja el a figyelmünket az okostelefon. Csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 400-an halnak meg autóvezetés közben a telefonhasználat következtében, és nagyjából 30 ezer sérüléssel járó baleset történik ugyanebből az okból kifolyólag.

Az iOS 11 ezen új funkciója érzékeli, ha éppen vezetünk, és ilyenkor letiltja a bejövő értesítéseket, az ezekhez tartozó rezgést, hangjelzést, és elsötétíti a képernyőt. A lényeg tehát, hogy a sofőr még véletlenül se érezze azt, hogy neki most nagyon gyorsan válaszolnia kéne egy Facebook-üzenetre még a következő kanyar előtt. Más okostelefon-gyártók ezt nem merik ilyen komolyan vállalni, így az Apple-t dicséret illeti, hogy igyekszik megvédeni minket a saját hülyeségünktől.

Natívan támogatja az animált GIF-eket és a QR-kódokat

Vagyis a rövid mozgóképeket, amik sokszor kifejezetten viccesek, néha pedig elég idegesítőek. Akárhogy is, alaposan beépültek a hétköznapjainkba, sok mém is már GIF-formában jelenik meg, így többé nem mehetett el az Apple amellett, hogy az iPhone ezeket natívan, rendszerszinten támogassa.

Annyira beépült a dolog az iOS 11-be, hogy mostantól a Fotók alkalmazásban egy külön kategórián belül érhetőek el az animált képek, míg ezek megnyitásához korábban vagy külsős alkalmazásra volt szükségünk, vagy a közösségi/üzenetküldős platformokon tekinthettük meg őket.

Ehhez hasonlóan a már teljesen alap QR-kódok leolvasásához sem kell majd külön alkalmazást telepítenünk, hanem ezt a lehetőséget is megkapjuk beépítve az operációs rendszerbe.

Még több tárhely, még olcsóbb felhő

Az iOS 11 telepítésével eleve fogunk valamennyi tárhelyet nyerni a telefonunkon, hiszen az iMessage üzeneteit mostantól teljesen a felhőben tárolja majd a rendszer, így a múltbéli és jövendőbeli üzeneteink többé egy kilobájtot sem foglalnak majd az iPhone-unkon, ráadásul így tökéletesen szinkronizálhatók az eszközök között.

Bekerül a rendszerbe egy új lehetőség is, amelynek a neve angolul egyelőre Offload Unused Apps. Ennek segítségével a rendszer automatikusan eltávolítja majd a régóta nem használt programjainkat, azonban az azokhoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat meghagyja, így ha később újratelepítjük, akkor minden ugyanúgy fog várni minket, ahogy eredetileg otthagytuk.

Ha pedig még ez sem lenne elég ahhoz, hogy elférjünk a készülékünkön, akkor az iOS 11 személyre szabott tippeket ad majd arra, hogyan tudunk jobban gazdálkodni, vagy ha ezzel nem szeretnénk foglalkozni, akkor az iCloudon mostantól olcsóbban vehetünk több tárhelyet. A korábbi 1 TB-os lehetőség eltűnt, a helyét pedig 2 TB vette át változatlan, 9,99 dolláros áron. Alatta kaphatunk még 50 GB-ot 99 centért, valamint 200 GB-ot 2,99 dollárért havonta.

Testre szabható Vezérlőközpont

Az iOS 11-ben alaposan átalakul a Vezérlőközpont (Control Center) kinézete és felépítése, ráadásul mostantól testre szabhatóvá is válik, így pontosan meghatározhatjuk, hogy milyen parancsikonokat szeretnénk elhelyezni rajta.

Emellett mostantól közvetlenül a Vezérlőközpontból érhető el az energiatakarékos üzemmód, így ehhez nem kell már külön bemásznunk a beállítások közé.

Végül pedig szintén a Vezérlőközpontból készíthetünk majd rögtön képernyőfelvételt.

Soha többé nem kell Wi-Fi kódért könyörögnünk

Nyilván mindenki számára ismerős a helyzet: megérkezünk egy új helyre (mondjuk a kocsmába, vagy az egyik barátunkhoz), és fel szeretnénk csatlakozni a Wi-Fi-re, hogy azért mégse a mobil adatcsomagunkat fogyasszuk. Ilyenkor vagy elárulják nekünk a kódot, vagy odaadjuk a kocsmárosnak/barátunknak, hogy üsse be a telefonunkba, vagy nem jut az egész sehova, mert éppen nem jut eszükbe a Wi-Fi kód, meg egyébként is, hagyjuk már békén őket.

Nos, ennek az iOS 11-gyel vége. Ha az ismerősünk Apple-készülékébe már be van ütve a jelszó, akkor elég kérvényeznünk a csatlakozást, és az át fogja küldeni a jelszót a mi telefonunkra (már persze ha ezt ő jóváhagyja). Ezt követően a jelszó mező a mi telefonunkon automatikusan kitöltődik, és már csatlakozhatunk is.

Végre mindenki hozzáférhet az NFC-hez

Az iPhone-nak - minden konkurenshez hasonlóan - már egy jó ideje (egészen konkrétan az iPhone 6 óta) van beépített NFC-je. Ehhez azonban eddig csak a rendszer saját alkalmazásai férhettek hozzá, egészen konkrétan az Apple Pay-es fizetés, valamint a Passbook-bejelentkezés használta.

Az Apple azonban az

iOS 11-gyel megnyitja az NFC-t a külsős alkalmazások alkotói előtt is,

és ezek elkészítéséhez mellékel egy fejlesztői réteget is a vállalat. Ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy például az egyes iPhone-ok kommunikáljanak egymással, kulcskártyákkal, termékekkel, tömegközlekedési terminálokkal NFC-n keresztül.

A lehetőségek tárháza bőséges, az egyetlen kérdés már csak az, hogy vajon a banki alkalmazásoknak is ad-e hozzáférést az Apple, ettől ugyanis korábban nagyon elzárkózott, és ezzel kapcsolatban perpatvar is kialakult a cég és néhány ausztrál bank között.

Éjszakai mód és egykezes billentyűzet

Egy újabb, nagyon régóta kért funkciót is beépít az iOS 11-be az Apple. Ez pedig nem más, mint az éjszakai mód, ami tulajdonképpen inverzzé varázsolja a képernyőt: a háttér sötétté, a betűk pedig világossá válnak, így éjszaka sokkal kényelmesebb a szemnek a telefon használata.

És mivel az Apple telefonjai is egyre nagyobbak lesznek, elkerülhetetlen volt az egykezes billentyűzet beépítése is, így ezt a módot használva vagy balra, vagy jobbra (attól függ, melyik kezünkkel gépelünk) eltolja a rendszer a billentyűzet gombait.

iPhone 5-ön nem lesz elérhető

Sajnos ez van. Viszont az első iPad Airen és az iPhone 5S-en, valamint ettől fölfelé minden máson igen.

