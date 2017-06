Star Wars Battlefront 2 - Ősszel érkezik a multiplayer nyílt bétája

Az EA kiadói és fejlesztői óriásvállalat bejelentette, hogy a Battlefront 2 multiplayer bétája idén ősszel lesz elérhető a rajongók számára.

A készülőfélben lévő játékot PS4, Xbox One és PC platformokon lehet kipróbálni először, ám azok a játékosok, akik már előre megrendelték, vagy a közeljövőben előre megrendelik a Battlefront második részét, hamarabb férhetnek hozzá a multiplayer bétához. Hogy az őszi dátumhoz képest egész pontosan mennyivel korábban, arra még nem derült fény, viszont az biztos, hogy az előrendelők készhez kapnak egy „Epic Lightsaber Mastery Star kártyát" Yoda mesterhez, illetve az alábbiakat:

Star Wars Az Utolsó Jedi öltözékek Kylo Ren és Rey karaktereihez

Azonnali hozzáférés hat hős és űrhajó „Epic Star kártyához"

Kylo Ren „Power Reach" és „Solid Freeze" képességek

Rey „Far Sight" és „Deep Mind" képességek

Első Rend űrhajófejlesztések egyéb kiegészítőkkel

Azonnali hozzáférés Az Utolsó Jedi epizódban szereplő Ezeréves Sólyomhoz, naprakész hangeffektekkel és megjelenéssel

A Star kártyák játékon belüli elemek, melyekkel a csatában használható fegyverekhez és felszerelésekhez juthatunk hozzá. Ezeket játékon belüli valutával lehet megszerezni.

A bónusz tartalmak, melyekkel az előrendelőknek kedveskednek, zömmel kozmetikai módosításokat tartalmaznak, illetve játékon belüli képességeket, felszereléseket. Több részlet nem derült ki Kylo Ren és Rey új képességeiről, de a hetedik epizódból következtetve sejteni lehet, hogy előbbi képes lesz egyhelyben megfagyasztani ellenfeleit, utóbbi pedig kifinomult telepatikus erejére támaszkodva juthat előnyhöz.

A Star Wars Battlefront 2 jelenléte meghatározó volt az E3-as sajtókonferencián, ahol egy negyven főből álló többjátékos mérkőzést mutattak be. A csata a Baljós Árnyak epizódjából már megismert „Theed" fővárosában zajlott. A kilencven perces összecsapásban a bátor klónosztagosok hősiesen védekeztek a szakadár droidsereg támadása ellen. A jófiúk oldalán Rey képviselte a hősöket, míg a másik oldalon maga Darth Maul tornyosult ikerpengéjű fénykardjával. A mérkőzés igazi háborús kavalkád volt; a gyalogos egységek felett keselyűdroidok és Naboo kecses űrvadászai csaptak össze, miközben tankok és csapatszállítók dübörögtek a felszínen.

A Star Wars Battlefront 2 idén november 17-én jelenik meg PC, Xbox One és PS4 platformokra,

s ellentétben elődjével, az új játék nem csak többszemélyes játékmódból fog állni, hanem kap egy saját „single player" történetet is. Arra viszont figyelni kell, hogy a fentebb említett extra tartalmat csak az előrendelők kapják meg; akik megjelenés után szerzik be a játék Standard Edition verzióját, már nem részesülnek benne. Ellenben, ha az Elite Trooper Deluxe Edition változatát vásárolják meg, megjelenés előtt és után is bezsebelhetik, sőt, mi több, számos, játékon belüli fejlesztési csomagban részesülnek, mely a rohamosztagosokat teszik még erősebbé.

