Európai mértékkel is kerékpáros nemzet vagyunk

A kerékpárral rendszeresen közlekedők aránya az elmúlt 20 év során 11-szeresére nőtt Budapest belvárosában.

Felmérések szerint rendszeres kerékpárhasználatban európai szinten a harmadik helyet foglaljuk el a legendásan sokat kerékpározó hollandok és dánok mögött. Míg a két másik dobogós nemzet polgárainak 36, illetve 23 százaléka választja első számú napi közlekedési eszközként a biciklit, Magyarországon a válaszadók 22 százaléka indul minden nap kerékpárral munkába vagy iskolába. Így tehát csupán egy százalékkal maradtunk le a második helyről.

A Vatera adatelemzéséből többek között az is kiderül, hogy 36 százalékban hegyi kerékpárt választunk,

a "legbringásabb" magyar város pedig nem meglepő módon Budapest,

öt év alatt 8.793 darab eladott kerékpárral.

Magyarországon a kerékpározás lassan, de biztosan átalakult szabadidős tevékenységből mindennapos közlekedési móddá. Ezt támasztja alá az a megdöbbentő adat is, amely szerint Budapest belső kerületeiben húsz év alatt tizenegyszeresére nőtt a biciklis forgalom. A kerékpározás népszerűségének növekedésével természetesen a biciklivásárlások száma is egyre magasabb lett, amit a Vatera adatai is igazolnak.

Használt a kelendő, főleg tavasszal

Az elmúlt egy év során összesen 6.297 darab bicikli talált gazdára csak a Vatera felületén, átlagosan 19.330 Ft értékben. Az esetek 81 százalékban használt kerékpárt árultak a felhasználók, míg az új biciklik aránya 19 százalék volt. A számok jól tükrözik, hogy nagy a kereslet a használt kerékpárok iránt, tehát a vásárlók továbbra is jellemzően árérzékenyek.

Biztonság mindenek felett

Az említett tanulmány rávilágít, hogy a bicikliseket érő balesetek száma lassabban növekszik, mint a rendszeresen kerékpározók aránya, vagyis arányaiban egyre kevesebb kerékpáros baleset történik a közutakon. A bringások tehát egyre inkább törekszenek a biztonságos közlekedésre, amit a vaterás vásárlások adatai is alátámasztanak. Az elmúlt egy év során összesen közel 2 millió forint értékben talált gazdára a Vaterán kerékpáros biztonsági felszerelés, például világítás (58%), bukósisak (34%), csengő vagy egyéb biciklis hangjelző eszköz (9%).

Hegyi kerékpárok és gyerekbiciklik viszik a prímet

Az eladások száma alapján az elmúlt egy év során a legkelendőbbek a mountain bike biciklik voltak, ezekből 1.217 darab talált gazdára a Vaterán. A népszerűség egyik oka lehet, hogy a városi aszfaltutak kihívásaival, valamint az útpadkára fel- és lehajtással ez a típus küzd meg leghatékonyabban. A hagyományos városi kerékpár szorosan felzárkózva, 898 eladott darabbal követi a hegyi kerékpárokat. A harmadik helyet az országúti kerékpárok foglalják el 410 eladott darabbal, míg a különlegesebb, inkább speciális használatra szánt trekking és BMX bicikliből 375, illetve 203 darab kelt el. Az elmúlt egy év eladásai alapján a felnőtt kerékpárok aránya 55 százalék volt, míg az eladott biciklik mintegy 45 százalékát szánták a gyermekeknek.

Biciklis bajnokok - a legtöbb és a legdrágább

Az elmúlt öt év során a legtöbb kerékpárt - nem meglepő módon - Budapesten vásárolták. Ez 8793 darab eladott biciklit jelent összesen 180.772.174 forint értékben. A fővárost Debrecen és Szeged követi a sorban, ahol az alföldi terepviszonyok miatt is a kerékpározás a legkézenfekvőbb közlekedési mód. Ezekről a településekről 671, illetve 513 biciklit vittek haza vaterás vásárlás útján. A top tízbe sorrendben Pécs, Győr, Miskolc, Székesfehérvár, Tatabánya, Nyíregyháza és Érd került még be. Amennyiben a rangsort a lakosságszám arányában állítjuk fel, vagyis az egy főre jutó adásvételeket tekintjük, akkor a "legbringásabb" város címet Kistarcsa érdemli ki, emellett Göd, Fót, Szigetszentmiklós és Keszthely is a képzeletbeli lista élére kerül, míg Budapest a kilencedik helyre szorul vissza.

Az online piactér jelenlegi kínálatában a három legdrágább bringa milliós árkategóriában mozog. A legtöbbet, 1.681.290 forintot, egy Ford Carbon modellért kérnek, amitől alig marad el a második helyezett 1.330.290 forintos árával, míg a harmadik helyezett kerékpárt 1.260.090 forintért hirdetik. A Vaterán valaha eladott legdrágább és talán legkülönlegesebb kerékpár épp a napokban kelt el: egy kétszemélyes és egy négyszemélyes bringóhintó összesen 1.200.000 forintért talált gazdára.

