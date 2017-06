Novembertől kapható az Xbox One X csúcskonzol

Izgalmas lesz a hét eleje a gamerek számára, magyar idő szerint vasárnap este kezdetét vette az E3 2017 játékkiállítás Las Vegasban. Hétfő reggelre máris rengeteg új és érdekes címet jelentettek be a kiadók, a Microsoft pedig a vártnak megfelelően bemutatta az eddig csak Project Scorpio néven ismert következő játékkonzoljának végleges, fogyasztói piacra kerülő verzióját.

A játékkonzol végleges neve Xbox One X lett, hazánkban 2017. november 7-től kezdve lesz megvásárolható. Hivatalos forintosított árat egyelőre nem tudunk mondani, de Európában általánosságban véve 499 eurót kell majd a kasszáknál hagyni a megvásárlásakor, cikkünk írásakor az összeg olyan 153 ezer forintnak felelt meg.

Puszta érdekességként: annak idején a legelső Xbox One is ennyibe került, nem is fogyott túl jól. Azután lett 100 euróval olcsóbb, hogy kivették a dobozából a Kinect perifériát, így árban azonos szintre került a Sony PlayStation 4-gyel.

Mint fentebb említettük, áráért cserébe az Xbox One X minden idők eddigi legerősebb játékkonzolja.

Ilyen tekintetben a tavaly ősszel piacra került PlayStation 4 Pro közvetlen riválisa, azonban a Sony terméke 100 euróval olcsóbb. Déjà vu, azonban a Microsoft szerint ez nem lesz probléma, hiszen eltérőek a körülmények:

ezúttal egy kéretlen periféria helyett a jóval erősebb hardver miatt drágább a konzol.

Az Xbox One X reklámkampányának fő üzenete, hogy az új konzolt megvásárolva a gamerek 4K felbontásban és HDR megjelenítéssel is játszhatnak, már persze ha van megfelelő tévéjük. További ígéret, hogy egyes játékok 4K felbontás mellett 60 FPS-sel futhatnak majd, így jóval simább lesz a megjelenítésük, amely a gyors iramú címek esetén nagyon fontos a megfelelő játékélmény elérése érdekében.

Hogy mindebből mi és hogyan fog megvalósulni, az játékonként eltér majd. Tény és való, hogy az Xbox One X komoly tűzerővel rendelkezik, azonban a grafikailag intenzív, vadiúj big budget játékok esetében kötve hisszük, hogy bármelyik képes lenne natív 4K felbontás mellett 60 képkocka/másodperces sebességgel futni.

Azon sem lepődnénk meg, ha a kérdéses játékok valójában még 30 FPS-es tempó esetében is jóval 4K alatti felbontáson renderelődnének, a képkockákat pedig a tévére való kiküldés előtt egyszerűen felskálázná 4K-ba a konzol. A Sony PlayStation 4 Pro esetében is kénytelenek ilyen trükkökhöz nyúlni a fejlesztők.

Mindez elég negatívan hangozhat, de a valóság egyszerűen az, hogy lehetetlen egy 500 dolláros konzollal a grafikailag lenyűgöző új játékok esetében „igazi” 4K/60FPS élményt nyújtani. A régi játékok képesek lehetnek ilyen felbontással és tempóban futni, de azok közel sem olyan csili-vili kinézetűek.

Az Xbox One X, szoftveres tekintetben teljes mértékben visszafelé kompatibilis, azaz ami játszható az Xbox One bármelyik eddigi kiadásán, az játszható lesz az X-en is. Ugyanez vonatkozik a felhasználói appokra is.

Természetesen a már kiadott játékok fejlesztői képesek lesznek külön támogatni az új konzolt, azaz olyan patcheket adhatnak ki a termékeikhez, amelyeknek köszönhetően azok az X-en játszva szebben nézhetnek ki, vagy éppen magasabb képkockasebességgel futhatnak.

Az Xbox One X elérhető válásának idejére nagyjából 30 játékhoz lesz ilyen javítás, többek közt a Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, a Resident Evil VII: Biohazard, a Final Fantasy XV, továbbá a Rocket League biztosan köztük lesznek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!