Jönnek az első Xboxra készült játékok az Xbox One-ra

Bővül a beépített emulátor tudása, még több klasszikus lesz játszható a modern hardvereken.

Érdekesre sikerült a Microsoft sajtótájékoztatója az E3 2017 játékkiállításon. Az ősszel piacra kerülő Xbox One X csúcskonzol leleplezése, továbbá 42 fejlesztés alatt álló játék bemutatása mellett a vállalat bejelentette, hogy az elkövetkező hónapokban alaposan kibővül majd az Xbox One beépített emulátorának tudása is.

Konkrétan arról van szó, hogy valamikor az idei év végétől kezdődően már

az eredeti Xbox konzolra kiadott játékok egy része is futtatható lesz az Xbox One konzolokon.

Az emulátorral eddig csak az előző generációs Xbox 360-ra készült játékok egy részét lehetett futtatni, momentán olyan 400 régi játék játszható a Microsoft jelenlegi generációs konzolján.

Egyelőre nem világos, hogy a funkció elérhetővé válásakor hány az eredeti Xboxra készült játék lesz elérhető az Xbox One-on. Annyi viszont biztos, hogy működni fognak a játékok eredeti korongjai, azaz a visszafelé kompatibilis címek esetében a régi CD/DVD-ket csak be kell tenni a One-ba, majd némi töltögetés gondolkodás után indulhat a szórakozás.

Szintén érdekes, hogy a többjátékos üzemmódok hardvertől függetlenül, mindhárom konzolgenerációs közt működni fognak.

