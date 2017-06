Hivatalos: önvezető autós szoftvert fejleszt az Apple

Tim Cook megerősítette a Bloombergnek a Project Titan létezését.

Az elmúlt években rengeteg pletyka érkezett arról, hogy a Google nyomdokaiba lépve az Apple is dolgozik a saját önvezető autós projektjén. Az első beszámolók 2014-re datálhatóak, akkoriban még arról volt szó, hogy az önvezető autós vezérlőszoftver mellett a vállalat egy saját kocsit is szeretne tervezni. A legmozgalmasabb időszakban állítólag ezernél is több mérnök dolgozott a Project Titan munkanevű kezdeményezésen.

A beszámolók szerint mindig is óriási volt a káosz a projekt háza táján, ugyanis nem volt világos a mérnökök számára, hogy pontosan mit és hogyan kellene tenniük. Tavaly októberben az Apple vezetése lemondott a saját autó tervezéséről, már csak az autók önvezető vezérlőszoftverén dolgozik a vállalat, a döntéssel végre fókuszálttá vált a munka. Olyannyira, hogy április végén megkezdődött az önvezető szoftver közúti tesztelése, meglepően gyorsan lencsevégre is kapták a vállalat egyik szenzorokkal teletömött autóját.

Mindezek után időszerű volt, hogy az Apple elismerje a Project Titan létezését, kedden a Bloombergnek adott interjújában Tim Cook végre megejtette a hivatalos bejelentést.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések anyjaként tekintünk erre a projektre. Az autonómia kérdését rendkívül izgalmasnak tartjuk, de még kiderül, hogy konkrétan mi sül ki az egészből. A folyamatban lévő fejlesztések mögött még nem sejlett fel egy konkrét termék képe, de abban mindannyian egyetértünk, hogy rendkívül fontos az alapvető technológia megalkotása”

– nyilatkozta az Apple ügyvezető igazgatója.

