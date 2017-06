Az okostelefonok ma már szinte egy laptop erejét hordozzák magukban, de külsőre nem sokat fejlődtek az elmúlt években. Nagyobbak, vékonyabbak lettek, de a lényeg nem változott. Az Alcatel viszont úgy gondolta, ideje új színt vinni a mobilpiacra.

Egy felmérés szerint naponta több százszor pillantunk az okostelefonunkra. Ez az esetek 45%-ban anélkül történik, hogy bármilyen üzenetünk érkezett volna. Az Alcatel A5 LED telefonja azonban nem csak a kijelzőjével vonza a tekinteteket.

Az okostelefon hátoldalán színesen világító LED-ek találhatóak, melyeket megfelelően testre szabva érdekes show-elemeket csempészhetünk egy egyszerű telefonhívásba, vagy egy üzenetbe, érkezzen az bárhonnan.

A LED-ek akkor is szórakoztathatnak minket, ha épp nem történik semmi, amit jelezniük kellene. Videóinkat, zenéinket is képes fényjátékkal kísérni, de a környezethez illő kivilágításról is gondoskodik.

Ehhez csupán egy fényképet kell készítenünk vele egy olyan felületről, melynek színeit szeretnénk elővarázsolni és az Alcatel A5 LED az elkészült fotó hangulatához, legközelebb álló színvilággal „festi meg" a hátoldalát. Így egy tökéletesen testre szabható telefont kapunk, amelynek nem csak a rendszere, de a teljes külalakja is az ízlésünkhöz alakítható.

A telefont egyébként már teszteli kollégánk, a cikk is hamarosan várható

A világító hátlap igény szerint lecserélhető, a készülékhez jár ugyanis egy egyszerű fekete, vagy ezüst hátlap is, melyet egy mozdulattal felpattinthatunk a LED-es hátlap helyére és így az A5 LED közel 3 milliméterrel vékonyabb lesz.

Az Alcatel A5 LED frontoldalát egy 5,2"-os, HD felbontású IPS kijelző foglalja el, a zökkenőmentes működésről pedig a nyolcmagos processzor és a 2GB RAM gondoskodik.

Az A5 LED műszaki tulajdonságai:

5,2 hüvelykes HD IPS kijelző (720 x 1280 pixel),

Nyolcmagos MediaTek MT6753 SoC

2 gigabájt RAM

16 gigabájtos belső tároló, a microSD-vel való bővítési lehetőség

2800 mAh akkumulátor

5 megapixeles front-, és 8 megapixeles hátoldali kamera

4G LTE Cat 4: 150 Mbps letöltés, 50 Mbps feltöltés

WiFi 802.11b/g/n, WiFi direct, Wifi Hotspot

Bluetooth 4.2, A-GPS-szes GPS

Nagysebességű Micro USB 2.0 S

Dual SIM Dual Standby (opcionális)

Méretek: 146 x 72 x 12,2 mm (LED hátlappal)

A telefon 63.580 Ft-os listaáron kapható a hivatalos viszonteladóknál.

