Megnéztük, melyik mobilinternet-csomagokat érdemes választani

Fesztiválon, nyaralóban, de még csak egy sima kiránduláson sem kell lemondanunk a villámgyors internet előnyeiről. Már persze, ha nem akarunk.

Nyáron az ember jóval kevesebb időt tölt otthon. Ennek általában a meleg az oka, de a rengeteg szabadidős program is könnyebben kimozdítja az embereket az otthonukból, a fotel – és a vezetékes internet – közeléből. Ám ennek pont az a hátránya, hogy az állandó, stabil internet hiányában elveszthetjük a kapcsolatot a külvilággal. Nehezebben beszélgethetünk barátainkkal, kevesebb információhoz jutunk a nagyvilágról és mi magunk is kevesebb információt tudunk a nagyvilággal megosztani.

Erre két megoldás létezik. Az egyik természetesen a wifitől wifiig osonás, amikor igyekszünk olyan helyeket meglátogatni, amelyeknek biztosan van ingyenes vezeték nélküli internetszolgáltatásuk.

A másik a minél nagyobb mobilinternet-adatcsomag megszerzése, melynek segítségével akár napokat, heteket is eltölthetünk az otthonunktól távol, mégsem maradunk le egyetlen levélről, egyetlen hírmorzsáról sem, és meg is tudjuk osztani minden barátunkkal a velünk történt csodákat, ha kell fotó, vagy akár videó formájában is.

Mi most az utóbbi esetet nézzük meg egy picit közelebbről és körbejárjuk a piacot, megnézve, hogy mely szolgáltató milyen megoldásokat kínál erre a nyárra azoknak, akik otthonuktól távol is folyamatosan online akarnak maradni.

Korlátlan csomagok

A magyar piacon jelenleg két szolgáltató kínál ténylegesen korlátlan mobilinternet csomagot.

Az egyik a Telenor, a másik pedig érdekes módon a Vodafone hálózatát használó UPC.

A Telenor Hello Data csomagjait mintha kifejezetten a nyaralóknak találták volna ki. Az adatkapcsolat mindegyik csomagban korlátlan le/feltöltést engedélyez.

Az árak kizárólag a csomagokban foglalt, lebeszélhető percektől függnek. A legolcsóbb csomag (5 990 Ft) 50 perc beszélgetést tartalmaz, a legdrágább pedig minden tekintetben korlátlan.

És még egy csodás hír. A Hello Data csomagok hűségidő nélkül rendelhetőek, ami azt jelenti, hogy ha csak a nyaralás időtartama alatt szeretnénk használni őket, megtehetjük, majd ősszel minden további költség nélkül ki is kapcsoltathatjuk őket.

A másik lehetőség a korlátlan adatforgalomra a UPC Freedom mobil díjcsomagjainak valamelyike.

Ezek hátránya a Telenor csomagjaihoz képest, hogy csak a többi UPC előfizetővel beszélgethetünk ingyen, illetve az, hogy a maximális sávszélesség, amit elérhetünk velük, 4 Mbps. Ez pedig a Telenor Hipernet 150 Mbps-es sebességéhez mérve – még akkor is, ha ez utóbbi csak elméleti maximum – szinte a nevetséges kategóriát súrolja.

Időszakos korlátlanság

A többi szolgáltató is érzi, hogy a nyarat nem lehet kihúzni a megszokott pár tíz gigás internetcsomagokkal, így a Telekom egyes előfizetőinek a naptári nyár végéig (augusztus 31.) lehetővé teszi a korlátlan adatcsomagok használatát.

A Vodafone nem teljesen korlátlan, de nehezen kimeríthető csomagot ajánl. Új, Red-es előfizetői 3, a meglévők pedig 1 hónapon keresztül egymillió MB adatot forgalmazhatnak, ami rendeltetésszerű használat mellett nem igazán kimeríthető. Valójában nem rendeltetésszerű használat mellett is csak nehezen.

Mindkét csomagot be kell kapcsoltatniuk az előfizetőknek, tehát egyik sem indul el automatikusan. Arra viszont mindkettő megfelel, hogy kihúzzuk velük a nyarat és ne kelljen átváltanunk a Telenorra, ha amúgy elégedettek vagyunk az előfizetésünkben foglalt adatcsomaggal, de most nyárra egy kicsit többet szeretnénk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!