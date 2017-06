Hivatalosan is visszatért Magyarországra a Motorola

Több évnyi kihagyás után újból megkezdődik a készülékek hivatalos forgalmazása.

Lenovo tulajdonában lévő Motorola budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy mostantól hazánkban is Motorola márkanév alatt, a Telekom és nagyobb viszonteladó partnereinek kínálatában kezdi meg okostelefonjai értékesítését a Moto G5 és G5 Plus modellekkel.

A sajtóeseményen Vladislav Ivanov, a Lenovo délkelet-európai régiójának mobil-üzletág vezetője beszélt a két márka összefonódásának történetéről. A Motorola Mobility 2015-ös felvásárlását követően a Lenovo teljes tulajdonú leányvállalataként működött, és a cég portfóliójában található Moto márkajelzésű termékcsalád gyártásáért felelt. Mindeközben a Lenovo saját márkaneve, majd Lenovo Moto név alatt folytatta okostelefon-portfóliójának bővítését és értékesítését.

A 2017-es évtől a Lenovo fontos stratégiai döntést hozott, mostantól a cégcsoport által forgalmazott összes okostelefon Motorola márkanév alatt kerül forgalomba, a Motorola Mobility gondozásában. A hazánkban is nosztalgikus érzéseket keltő közkedvelt Hello Moto szlogent és a Moto termékmegjelölést a márka továbbra is használja a forgalomba kerülő telefonok esetében.

A mai naptól a vállalat Magyarországon is megkezdte a februári Mobile World Congress-en bemutatott Moto G5 és Moto G5 Plus értékesítését.

