Tinilányok terveztek napelemes sátrat hajléktalanoknak

Az amerikai iskolások olyan innovatív projekten szerettek volna dolgozni, amellyel közvetlenül képesek segíteni a rászorulókon. De kirándulóknak, túrázóknak is hasznos lehet.

Elsős középiskolásként Daniela Orozco még csak egyetlen hajléktalant látott rendszeresen az iskolába menet, ám az elmúlt négy évben, úgy látta, folyamatosan nőtt a számuk. A sors útjai kifürkészhetetlenek, a Mashable írása alapján Daniela megfigyelése legalább egy tucat életet változtatott meg mindörökre.

A lányt társaival együtt a „csináld magad" projekteken keresztül tanító DIY Girls karolta fel. A nonprofit szervezet kifejezetten az alacsony jövedelmű családokból származó, 4-12. osztályos lányoknak próbál matematikát, programozást, mérnöki ismereteket átadni.

Anyagi erőforrások szűkében a projektjein keresztül megszerezhető tapasztalatok alaposan megkönnyíthetik a lányok hétköznapi életét, ám DIY Girls igazi célja ettől függetlenül az, hogy a középiskola elvégzése után a protezsáltjai nagyobb eséllyel juthassanak be felsőoktatási intézményekbe, képesek legyenek programozói vagy mérnöki pályákra lépni.

Csináld magad

Daniela és tizenegy társa az egyesült államokbeli San Fernando Középiskola diákjai. A lányokat egy évvel ezelőtt Evelyn Gomez, a DIY Girls ügyvezetője kapcsolta össze.

Gomez tudomására jutott, hogy a Lemelson-MIT Program keretében fiatalok anyagi támogatást nyerhetnek az innovatív ötleteik megvalósítására, és persze rögtön meglátta kínálkozó a lehetőséget. Már csak egy remek csapatra volt szüksége, így ellátogatott a korábbi középiskolájába, és a volt matektanárának segítségével összetoborozta Daniela csapatát.

Az első nagy kérdés persze az volt tucatnyi fiatal lány számára, hogy mégis mivel kellene nevezniük a programba. Elsőként többek közt a légszennyezés és a vízminőség javítása jutott eszükbe, ám rövid gondolkodás után rájöttek, hogy inkább egy olyan projekten szeretnének dolgozni, amely közvetlenül képes segíteni a rászorulókon. Daniela ötlete alapján merült fel, hogy tervezhetnének a hajléktalanoknak egy napelemes sátrat, hiszen hontalanoknak problémát jelent a telefonjaik töltése, a sötétedés utáni világítás. Szerencsére a Lemelson-MIT program zsűrijének is tetszett az ötlet, így kaptak 10 ezer dollárt a projekt megvalósítására.

A lányok nem vesztegették az időt, a kezdetekben Evelyn Gomez rengeteget segített nekik a tervezésben és ötletelésben, azonban a lányok rövid idő alatt szinte teljesen önállóvá váltak. Ha valamit nem tudtak, akkor rákerestek a problémára az interneten, vagy éppen oktatóvideókat néztek a YouTube-on.

A teljesen egyedileg tervezett sátruk természetesen nem szuper high-tech, ám rengeteg munka van benne. Az elektronikájának megtervezése, a hardveres komponensek összekapcsolása, a vezérlés programozása, továbbá ezek a sátorba való beépítése mind olyan tudást és tapasztalatot igényeltek, amelyekkel a lányok nem rendelkeztek.

A sátruk kétszemélyes, az univerzális tartójában gurulós bőrönd módjára húzható, továbbá hátizsákként is felvehető. A belsejében gombbal kapcsolgatható LED-es világítás található, a mobilok töltésére két klasszikus USB kapu, továbbá egy microUSB port áll rendelkezésre. Ezen felül került bele egy baktériumölő, ibolyántúli C elektromágneses sugárzást kibocsájtó eszköz is.

Merre tovább?

Rögös az út a siker felé. A lányok első prototípusa megsemmisült egy minőség-ellenőrzési tesztelésen, a szerzett tapasztalatokat felhasználva készítették el a második prototípust. Ezt ma, pénteken fogják bemutatni a Lemelson-MIT programban támogatást nyer csapatoknak szervezett cambridge-i konferencián, ám hogy ezután mi lesz a találmányukkal, az még a jövő zenéje.

A csapattagok reményei szerint sikerül majd találniuk egy érdeklődő gyártót, aki képes és hajlandó lesz komolyan foglalkozni a sátruk tömeggyártásának ötletével. Erre látszólag lehet esély, hiszen a különleges sátor nem csak a hajléktalanoknak, de például a sokat túrázóknak is jól jöhetne, van üzleti potenciál az elképzelésben. Az innovációs program nevében ráadásul benne van az MIT rövidítés is, ez is segíthet az ügyüknek.

Akármi is történjen, a csapat tagjai máris nyertesek. Az elmúlt egy évben végzett közös munkával nem csak barátságokat kötöttek, de rendkívül hasznos tudást és tapasztalatot szereztek, a siker által adott önbizalomról már nem is beszélve.

