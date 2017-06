Uberrel bünteti az ittasan vezetőket egy ohiói bíró

A próbaidő alatt kötelező fuvarmegosztó appnak lennie a mobiljaikon.

A józan sofőrök is könnyen balesetet okozhatnak, hát még az ittasak, nem véletlenül büntetik keményen világszerte a részeg vezetőket. A sofőröket mindig is magas szintű büntetési koncepciók emlegetésével próbálták eltántorítani az ittas vezetéstől, azonban a jogosítvány elvétele, a halálos kimenetelő baleset okozása, a pénz- és börtönbüntetés szajkózása sajnos nem mindenkire hat.

A The News-Herald (via Engadget) beszámolója alapján egy ohio állambeli bíró rendkívül realisztikusan áll a helyzethez, az általa elítélt ittas vezetőknek ugyanis előírja, hogy a próbaidejük alatt telepíteniük kell a mobiljaikra az Uber vagy a Lyft alkalmazásokat, és meg kell adniuk az appokban a bankkártyájuk adatait is. Ennek köszönhetően ha ittasak, akkor az autójukba való bepattanás helyett pár koppintással kérhetnek egy olcsó fuvart.

Ítéleteiben Michael A. Cicconetti bíró a könnyű érthetőségre törekszik, csak hogy az egyszerűbb „páciensek" is biztosan megértsék az elképzelést:

sokkal olcsóbb lesz kifizetni a fuvart, mint azt a büntetést, amit a következő színe elé kerülésükkor kapnának.

