Tibi atya oldalát bedarálta a Facebook

Az 1,3 millió követőjével együtt eltűnt ma reggelre az egyik legnagyobb magyar Facebook közösség.

A Humbák Művek oldalán jelent meg ma délelőtt a szomorú hír, mely szerint mindenki atyját, aki nem csak itta, hanem prédikálta is a bort, már sajnos nem lehet megtalálni a Facebookon.

Ez azért is szomorú dolog, mert tökéletesen megmutatja, hogy mindegy, mekkora közösség követ és szeret egy oldalt, a Facebook simán bedarálja azt minden értesítés nélkül, elég, ha egy pár ember, akinek valamiért csípi a szemét az oldal filozófiája, vagy egyszerűen a kezelő személye, szorgalmasan bejelentgeti azt.

Mint azt a Humbák Művek vezetősége is jelezte, nem akarnak találgatásokba bocsátkozni, hanem megpróbálják kideríteni, mi volt az oka ennek a váratlan akciónak, de addig is arra kérnek mindenkit, ossza meg az ezzel kapcsolatos posztjukat.

Most mi is ezt tesszük.

