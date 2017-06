Készházakat vásárol a Google

A munkavállalóinak átmeneti elhelyezésére szolgálnak majd az épületek.

A techvilág történéseit régebb óta követők valószínűleg hallottak már a sajnálatos tényről, hogy az elmúlt években súlyos lakhatási válság alakult ki San Franciscóban. Ennek a jelenlegi elsődleges oka, hogy aránylag kisméretű városról van szó, ám számos Google-höz hasonló gigacégnek ad otthont, amelyek folyamatosan növelik a térségben dolgozó munkavállalóik számát.

Ennek az első következménye az lett, hogy a gigacégek jól kereső alkalmazottai miatt az égbe szöktek az albérletárak, az alacsony jövedelműek után az átlagos keresetűek is gyorsan kiszorultak az addigi bérleményeikből. Most már ott tartunk, hogy a kérdéses vállalatok alkalmazottai is nagyon nehezen találnak maguknak megfizethető albérletet. Ez visszaütött a cégekre, az agyament bérleti díjak miatt a potenciális munkavállalók egyre kevésbé hajlandóak megfontolni az álláshirdetéseikre való jelentkezést, egyszerűen nem tudnának beköltözni a városba.

A The Wall Street Journal (via The Verge) beszámolója szerint a Google-nél magas szinteken foglalkoznak a problémával, átmeneti megoldásként a vállalat hamarosan 300 darab készházat fog rendelni egy helyi startuptól. A Google munkavállalóinak átmeneti szállásul szolgáló épületek előre legyártott elemekből épülnek fel, így nem csak olcsón, de rendkívül gyorsan felépíthetőek.

Egyelőre nem világos, hogy a Google hova kívánja telepíteni a készházakat, továbbá a bennük elhelyezett munkavállalóknak kell-e majd bérleti díjat fizetniük.

