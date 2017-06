Ujjlenyomat-olvasós billentyűzet a Microsofttól

Lassan az asztali számítógépeken is elérhetővé válhat a biometrikus belépés.

Az elmúlt években a Microsoft számos alternatív hitelesítési módszert vezetett be a Windowsban, a normál jelszó helyett minta, PIN, ujjlenyomat, és persze arcfelismerés is használható a bejelentkezéskor.

Ettől függetlenül a felhasználók döntő többsége jelenleg semmiféle biometrikus bejelentkezési módszerrel sem képes kiváltani kódpötyögést vagy mintarajzolást, ez kiváltképp igaz az asztali számítógépeket használókra. A Microsoft most megmutatta a perifériák gyártóinak, hogy ideje lenne változtatni a helyzeten, a hamarosan piacra kerülő Modern Keyboard with Fingerprint ID billentyűzete beépített ujjlenyomat-olvasót is kínál a felhasználóknak.

A vezetékes és vezeték nélküli módon is használható klaviatúrából várhatóan nem fog több millió darabot értékesíteni a Microsoft, az Egyesült Államokban 130 dollárba kerül majd a prémium minőségű termék.

Ettől függetlenül valójában nem olyan drága mulatság ujjlenyomat-olvasót építeni a klaviatúrákba, így nem lepődnénk meg, ha az elkövetkező hónapokban a közismert perifériagyártók baráti árú modellekkel örvendeztetnék meg a vásárlókat.

