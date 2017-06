Újra itt vannak az UFO-k - XCOM 2 War of the Chosen

Az idei E3-as rendezvény számtalan meglepetéssel halmozta el a rajongókat, köztük a nemrégiben feldolgozott klasszikus, az XCOM játékosait is.

Ezen a héten került bemutatásra az XCOM második részének legújabb kiegészítője, ami ellentétben az előző DLC-kel, olyan hatalmas méretűre sikeredett, hogy a fejlesztőcsapat tagjai komolyan fontolgatták a „War of the Chosen" saját lábra állítását. Jake Solomon, a Firaxis csapatának tervezője és a DLC ötletgazdája interjúban tisztázta a játék mibenlétét.

Persze, beszéltünk arról, hogy folytatás is lehetne...

Rengeteg olyan tartalom van, ami a harmadik rész alapjául szolgálhatna, de nekünk egy teljesen új narrációra is szükségünk van ahhoz. Jelenleg nagyon leköt minket a játék mechanikája, ezért a kiegészítő inkább új élményt jelent, nem egy új részt."

Az XCOM 2 „War of the Chosen" kiegészítő ugyanazon elven működik, mint az előzők. Az „Alien Hunters" és a „Shen's last Gift" DLC-k egy-egy történetszálként épültek bele az alapjáték fő egyjátékos kampányába, és ez most sem lesz másként. A kiegészítőben három különböző frakció lesz jelen, mindhárom az emberi ellenállást képviseli, melyeket saját oldalunkra állíthatunk, ha vezetőikre jó benyomást teszünk. A felkelő csoportok között ott van az idegenektől dezertáló „Skirmisher" alakulat és a pszionikus erőkkel bíró „Templar" rend, melyektől új katonákat kaphatunk, s általuk új osztályok válnak elérhetővé.

Annyira nem lesz könnyű dolgunk, mivel három teljesen új szintű űrlény parancsnok érkezik a csatatérre.

Ezek az úgynevezett „Chosen" egységek, melyek, hasonlóan az előbbi DLC-k főellenségeihez, újra és újra fel-és eltűnhetnek a játékmenet során, megkeserítve amúgy is elkeseredett küzdelmünket az idegenekkel szemben. Ahogy halad a játék, az új parancsnokok saját képességeket fognak kifejleszteni.

Ha mindez nem lett volna elég, egy merőben új, különálló és egyben hátborzongató fenyegetéssel nézhetünk szembe; ez a „Lost" nevezetű horda, mely a legelső invázió mutálódott túlélőiből áll, és falkákban járják a nagyobb városokat. A fegyverropogás vonzza őket, szóval készüljünk fel arra, hogy az űrlényeken kívül még ők is feltűnhetnek a városi csatamezökön egy-egy küldetés során. Jó hír viszont, hogy nemcsak minket, hanem ellenfeleinket is ugyanúgy támadják.

A DLC-ben csomó új átvezető videó és hangjáték lesz, még személyesebbé téve a játékélményt.

„Ahogy játszunk, egyre többször fogunk kommentárt hallani lépéseink után. Ez sokkal élvezetesebbé és elevenebbé teszi a játékot." Árulta el Solomon.

Az XCOM 2 „War of the Chosen" kiegészítő idén augusztus 29-én fog megjelenni PC, PS4 és Xbox One platformokra.

