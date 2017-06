Masszívan fogyasztóellenes az Amazon új szabadalma

A rendszer megakadályozná a boltokban vásárlók számára az árak online összehasonlítását.

Jól jöhet az okostelefonunk a bolti vásárláskor, hiszen a nagyobb értékű termékek impulzív kosárba helyezése előtt gyorsan ellenőrizhetjük, hogy a kereskedés kedvező áron kínálja-e az adott terméket. Az Amazon most enyhén szólva is meglepő szabadalmat jegyeztetett be az Egyesült Államokban, amely pontosan ezt a fajta tájékozódást próbálná megakadályozni.

A leírás alapján egy tartalomszűrő rendszerről van szó, amely az áruház Wi-Fi hálózatára csatlakozott mobilok esetén például blokkolni tudná az árak összehasonlítására szakosodott webhelyek böngészését. A rendszer könnyen kikerülhető volna: a fogyasztóknak csak le kellene csatlakozniuk az áruház Wi-Fi-jéről, a mobilnetes adatforgalmukat nem lenne képes manipulálni az Amazon rendszere.

A nagy kérdés inkább az hogy, miért pont az Amazon jegyeztet be ilyen szabadalmat, mikor az egyesült államokbeli fogyasztók többek közt pont a cég portálját használják árösszehasonlítási célra. Ha tippelnünk kellene, akkor a vállalat pont azért jegyeztethette be a szabadalmat, hogy megakadályozza az efféle rendszerek bevezetését, elvégre azok súlyosan sértenék az üzleti érdekeit.

