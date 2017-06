Javíthatatlan a Microsoft Surface Laptop

Nem lehet az elpusztítása nélkül szétszedni a prémium noteszgépet.

Május elején a Microsoft bemutatta az első klasszikus notebookját, a Surface Laptop az elkövetkező hetekben válik széles körben elérhetővé. Meggyőző termékről van szó: általánosságban véve elegáns megjelenésű, magas felbontású érintőkijelzőt kapott, aránylag komoly teljesítményt kínál, és egy egész munkanapra elég akkus üzemidőt ígér.

Az eddig ismert egyetlen nagy hibája az volt, hogy a Windows 10 S operációs rendszerére nem telepíthetőek klasszikus windowsos alkalmazások. Akit ez zavar, annak frissítenie kell a megkötések nélkül használható Windows 10 Pro kiadásra. Az idei évben erre ingyen lehetőséget biztosít a Microsoft, ám utána 49 dollárba fog kerülni a szoftvercsere, ami kissé bosszantó egy 999 dollárnál kezdődő eszköz esetében.

Az iFixit jóvoltából (via The Verge) most kiderült, hogy valójában az előtelepített operációs rendszer a Microsoft Surface Laptop legkisebb problémája. A kütyük javításával foglalkozó cég a lehetséges tízből nulla pontot adott a noteszgép javíthatóságára, ugyanis lehetetlen szétszedni az elpusztítása nélkül.

Nincsenek benne csavarok, az egészet ragasztó tartja egyben.

A fő hardveres komponensek lecserélésére sincs lehetőség, a processzor és a memória mellett még a beépített háttértárat is sikerült ráforrasztani az alaplapjára.

A Microsoft által az elmúlt években tervezett számítógépek és táblagépek klasszikusan rendkívül alacsony javíthatósági pontszámot kaptak az iFixittől, de a Surface Laptop a jéghegy csúcsa. Amennyiben valakinek sikerül bármilyen módon tönkretennie a Surface Laptopját, akkor szinte garantáltan dobhatja ki a kukába, valószínűleg nem lesz mód a javítására.

