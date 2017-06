Mától Nokia néven érhetők el a Withings okoseszközök

Saját márkanevén futó, egészségmegőrzésre fókuszáló termékcsaládot mutatott be a mai napon a Nokia. A készülékek azonban nagyon ismerősek.

A finn vállalat még 2016 áprilisban vásárolta fel a Withingst, az akvizíció a Nokia portfólió bemutatásával vált teljessé. Az új márkanévet viselő aktivitásmérők, mérlegek és további okos egészségügyi eszközök mától vásárolhatók meg, a megújult Health Mate applikáció pedig letölthető az online felületekről. A termékcsalád két új eszközzel is bővült: a Nokia Body BMI Wi-Fi okosmérleggel és a BMP+ vérnyomásmérővel.

A Nokia digitális egészségmegőrző eszközeivel a legszélesebb körű egészségügyi igényeknek kíván megfelelni, célja pedig, hogy a főként stresszes életvitelből kialakuló szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulását csökkentse, és új szintre emelje az orvosok és páciensek közötti információcserét.

A Nokia okos egészségügyi termékcsaládjának központjában az ingyenesen letölthető (iOS, Android), megújult Health Mate applikáció áll. Az app rögzíti a Nokia eszközök által mért adatokat, így a testsúlyt, napi aktivitást, alvást és vérnyomás adatokat. Átfogó adatokat ad testünk működéséről és változásairól, és segít jobban megérteni ezeket. A Health Mate applikációban mától egy nyolchetes program is személyre szabott tanácsokkal segíti a felhasználókat egészségügyi céljaik elérésében. Az applikáció ezen kívül további 5 új funkcióval is bővült:

a Sleep Smarter segítségével alvásminőségünkön javíthatunk,

a Better Body funkcióval testsúlyunk alakulását tudjuk követni,

a Healthier Heart a vérnyomásunkra fókuszál,

a Pregnancy Tracker-en keresztül a kismamák súlygyarapodását figyeli,

a Leaderboard pedig egy még aktívabb életvitelre motivál.

A Nokia két újdonsággal, a Nokia Body BMI Wi-Fi okosmérleggel és a Nokia BPM+ vérnyomásmérővel bővítette a Withingsnél már megismert okos egészségügyi termékek körét. A Nokia Body a Body+ és a Body Cardio által alkotott okosmérleg termékcsalád új tagja. Az eszköz akár az egész család testsúlyát figyelemmel követi. Wi-Fi segítségével automatikusan szinkronizálja adatainkat, követi a testsúly és a testtömegindex változását, az applikáción keresztül pedig személyes coachként segíti az életmódváltást, és az egészséges alak megőrzését. A Nokia BPM+ okos vérnyomásmérő új puha mandzsettájával bárhol, bármikor könnyedén és kényelmesen használható. Az orvosilag is elismert eszköz a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket és a pulzust is méri. A Health Mate applikációval a rögzített adatok orvosunkkal is könnyedén megoszthatók, így a szakértők minden eddiginél könnyebben tudják követni és ellenőrizni, hogy a vérnyomás panaszok kezelése eredményes legyen.

Az újdonságok mellett a Withings már ismert eszközei Nokia néven továbbra is elérhetők.

Napi aktivitásunkat a vízálló, úszást is mérő Nokia Steel okosórával és az akár 8 hónapos üzemidejű Go aktivitásmérővel figyelhetjük. A Nokia Body mellett a Body+ okosmérleg figyel testsúlyunkra és testfelépítésünkre, a Body Cardio pedig a világ egyik legfejlettebb okosmérlegeként pulzusméréssel és pulzushullám terjedési sebességgel ad teljes képet egészségi állapotunkról. A Nokia Thermo okos lázmérővel pontosan és gyorsan mérhetjük meg testhőmérsékletünket, amelynek alakulását az eszközzel szinkronizált okostelefonunkon is láthatjuk. Lakásunkra és családunkra pedig a Nokia Home okosotthoni kamerával is tudunk vigyázni.

