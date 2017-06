Odapirít a riválisoknak a OnePlus 5 csúcsmobil

A jelek szerint az elmúlt években komoly hírnevet szerzett kínai mobilgyártók is befejezték az érdekes mobilok tervezését, inkább biztosra mennek, rizikós innováció helyett csak követik a bevált recepteket. Viszont továbbra is az előnyükre írható, hogy a jól ismert konkurensektől eltérően legalább kedvező áron dobják piacra az unalmas mobiljaikat, így mégiscsak jobban jönnek ki a helyzetből.

Hosszas várakozás és rengeteg pletyka után magyar idő szerint kedd este hivatalosan is bemutatkozott a OnePlus 5 okostelefon. Egyeseknek derenghet, hogy a OnePlus előző csúcsmobilja a hármas számot viselte, a négyes most azért maradt ki, mert a babonák szerint szerencsétlenséget hoz. Jobb félni, mint megijedni.

A lényegre térve a OnePlus 5 alapvetően csúcskategóriás, csak egyetlen elemében nem ér fel a többi vérbeli csúcsmobilhoz, mégpedig a kijelző felbontásában. A Gorilla Glass 5 által védett AMOLED megjelenítője 5,5 hüvelyk átlójú, 1920×1080 pixel felbontású.

Ezen túlmenően viszont nincs lemaradása: a brutális számítási teljesítményről a Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet gondoskodik, modelltől függően 6 GB vagy 8 GB rendszermemória mellett. A 6 gigás modell 64 GB, míg a 8 gigás változat 128 GB beépített háttértárat kapott, de microSD kártyával sajnos semelyik változat tárolókapacitása sem bővíthető.

A hiányosságoknál tartva nem vízálló az alumíniumházas mobil, így jobb nem beleejteni a vécékagylóba medencébe.

A OnePlus 5 nagy érdekességét a dupla hátlapi kamerarendszere jelenti, 16 és 20 megapixeles kamerák kandikálnak ki a hátlapjából.

A gyártó az Apple iPhone 7 Plus megoldását másolta, azaz általános fotózási célokra a 16 megapixeleset használja a telefon, míg a társa egy telefotós darab, kétszeres optikai zoommal. A kettő persze együtt is képes dolgozni, így például portréfotózáskor remek elmosott hátterű fotók készíthetőek a mobillal. A telefon előlapi kamerája ugyanaz a 16 megapixeles modell, mint ami a hátlapon is található, de vaku nem jár mellé.

A készülék persze rendelkezik az összes elvárható funkcióval és szolgáltatással: van benne ujjlenyomat-olvasó, LTE hálózatokon akár 600 Mbps letöltési sebességre is képes lehet, támogatja az NFC-t és a Wi-Fi ac-t, az USB kapuja pedig az újfajta Type-C típusú. Jó hír, hogy a 7,3 mm-es vastagsága ellenére a gyártó nem spórolta ki a termékből a jó öreg audio jack hangcsatlakozót.

Mindezek ellenére a június végén piacra kerülő, testre szabott felületű Android 7.1.1 rendszert futtató OnePlus 5 fő attrakciója mégis az ára: az olcsóbbik modell 499 euróba kerül, míg a drágábbikért 559 eurót kér a vállalat.

Ezek bruttó és kártyafüggetlen árak, körülbelül 154 ezer és 173 ezer forintokról van szó.

OnePlus 5 specifikációk

HSPA+, LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC, A-GPS

Érintőkijelző: 5,5", 1920×1080 pixel, AMOLED, Gorilla Glass 5 üveg

Előlapi kamera: 16 MP

Hátlapi kamerák: 16 MP általános + 20 MP telefotó, dupla LED-es vaku; videó: 4K@30fps

Google Android 7.1.1, Oxygen kezelőfelülettel

Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet

RAM és háttértár: 6 GB + 64 GB vagy 8 GB + 128 GB

Dupla nano SIM, USB Type-C kapu, audio Jack

Ujjlenyomat-olvasó

Akku: 3300 mAh, nem cserélhető, gyorstölthető

Súly: 153 gramm

Méret: 154 × 74 × 7,3 mm

