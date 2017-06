Több mint 150 diák 16 ezer sor programkódot írt a Telekom Kihívására

A Kihívás nevű online kalandjátékon keresztül kódolási versenyre hívta a Telekom Csoport Legyél Te is Informatikus programja az IT iránt érdeklődő középiskolásokat és tanáraikat.

A nagy érdeklődésre való tekintettel nemcsak a résztvevői keretet, hanem a díjazottak számát is megemelték a szervezők, így június 16-án a Csodák Palotája Playbar-ban megrendezett eredményhirdetésen az első három helyezettnek járó jutalmakat és egy különdíjat is átadott a zsűri. Ezzel egy időben a játék publikussá vált, így már bárki kipróbálhatja rendelkezik-e programozói affinitással.

A kreatív készség, kíváncsiság mindenkiben megvan, erre építve jött létre a Legyél Te is Informatikus! program gyerekek csoportos bevonását előtérbe helyező eleme. A Kihívásban résztvevő 9-12. osztályos középiskolások maximum ötfős csapatokban, tanári mentorálással, játékos formában, kódolási ismereteik felhasználásával mérhették össze tudásukat más iskolák diákjaival. Olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek megkövetelik az algoritmikus gondolkodást, de könnyen elsajátítható programozói ismeretekre is szükség volt, miközben a feladatok valódi együttműködésre ösztönözték a résztvevőket. A játék négy pályából állt, az ötödik utolsó pályára a csapatoknak egy saját fejlesztést is kellett készíteniük, és ennek megoldására ki kellett hívniuk a versenyben szereplő többi iskola egyikét. Az így írt programokat zsűri értékelte.

A verseny ideje alatt 4255 konzolparancsot írtak be a diákok, és 16 400 sornyi programkód született meg.

A zsűri tagjaként Christopher Mattheisen, a Telekom vezérigazgatója az eredményhirdetésen elmondta:

„A Legyél Te is Informatikus! program indulása óta már több mint 21 ezer gyerekhez jutottak el a vállalat önkéntesei,

de ezzel a játékkal igazi bevonódást nyújtó, élményalapú elemmel bővült a kezdeményezés. A játék bebizonyította, hogy van nyitottság a digitális készségek fejlesztésére a diákok körében, ami azért is fontos, mert a közeljövő 5G hálózati technológiájára épülő világában a digitálisan írástudó emberek lehetnek sikeresek."

A verseny első helyezettje a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata lett.

Az ő jutalmuk a tárnyereményeken kívül az, hogy az általuk írt utolsó feladatot a fejlesztők beépítik a ma nyilvánossá tett játék befejező pályájaként. Második helyezést ért el a békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két tanítási nyelvű Középiskola csapata, harmadik helyen a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium diákjai végeztek.

A T-Systems Magyarország különdíját Kaszás Zoltán, a cég vezérigazgatója adta át a nagykanizsai Batthyányi Lajos Gimnázium csapatának . Az ő nyereményük, hogy részt vehetnek az idén nyáron először megrendezésre kerülő kreatív szellemi alkotótáborban, a T-Systems Ötletcampuson.