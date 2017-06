Fényt hoz az életünkbe az Alcatel A5

Az Alcatel A5 minden tekintetben egy átlagos alsó-középkategóriás okostelefon, ami simán eltűnne az ismeretlenség homályában - ha a hátlapjával nem kerülne azonnal a buli középpontjába.

Annyi középkategóriás okostelefont lehet ma már venni 50-80 ezer forint között, hogy ebből a tömegből kitűnni elég komoly kihívást jelent, főleg akkor, amikor a szóban forgó telefont az Alcatel gyártja. Az egykor kiváló készülékeiről híres Alcatelnek az okostelefonos korszakban csúnyán leáldozott, és ma már nem nagyon tudunk elképzelni valakit, aki önszántából a vállalat telefonjait választaná a Samsung, Huawei, LG, Honor és társainak hasonló árazású készülékei mellett.

Színes fényezés

Vélhetően ezért gondolhatták úgy a vállalatnál, hogy az Alcatel A5-nek valamivel ki kell tűnnie a tömegből, ezt a kitűnést pedig nem a formatervvel vagy a hardverrel, esetleg a kiemelkedően jó árazással akarták elérni, hanem azzal, hogy... nos, nem lehet másként fogalmazni, alapból egy több színben villogó LED-es hátlappal adják a telefont.

A dolog úgy működik, hogy a hátlapon 4x9-es felosztásban több színben világíteni képes LED-eket találunk, amik bizonyos tevékenységeknél aktiválódnak; így például amikor felébresztjük a telefont, amikor értesítést kapunk, meg persze akkor is, amikor zenét játszunk le. Vélhetően a tervezők is az utóbbi felhasználásra gondolták ki ezt az egészet, talán azt vízionálták, hogy egy fiatal társaság a nyári estéken majd berak a telefonjáról egy kis muzsikát, és mellé élvezi a fényjátékot.

Tegyük hozzá, ez a bizonyos fényjáték csak úgy nagyjából követi a zene ritmusát, de a hatáshoz ez is elég. Ha pedig egyénileg szeretnénk felmutatni egy kis műsort, arra a Light Show nevű beépített alkalmazás ad lehetőséget, amivel különböző előre letárolt témákban villogtathatjuk fel a hátlapot (tűzijáték, csillagok, esőzés), de olyan dolgokat is beállíthatunk, mint például hogy egy Facebook-értesítés befutásakor kirajzoljon egy szép nagy F-betűt. Ezeken kívül persze saját mintázatokat és akciókat is meghatározhatunk.

Azt nem lehet mondani, hogy ez az egész teljesen értelmetlen lenne, de nyilván megvan a maga célközönsége. A lányok például egytől egyig imádták, és a gyerekek figyelmét is nagyon lekötötte, ahogy anyukájukra nézve mutogattak a telefonra, hogy „Nézd anya, világít!”

Diszkó után alvás

Az viszont biztos, hogy az Alcatel A5-nek szüksége van a LED-es hátlapra, mert egyébként egy olyan telefon, amire nemhogy a fiatal lányok vagy gyerekek, de valószínűleg egyetlen élő ember sem mondaná azt, hogy „kéne!”. Mert ettől eltekintve az A5 egy minden tekintetben teljesen átlagos alsó-középkategóriás telefon, és ha valamiért mégis megvetettük, és nem szeretnénk kitűnni a tömegből, akkor a LED-es hátlapot lecserélhetjük az alapból mellékelt sima hátlapra, amitől egyébként könnyebb és vékonyabb is lesz.

Elölről egy teljesen mezei, felismerhetetlen, fekete színű telefon, 5,2"-es kijelzővel, ami kénytelen beérni 720p-s felbontással. Ez ugyan nem kifejezetten bántó, de már lassan ebben az árkategóriában is elkezdett megérni az 1080p. Maga a képernyő egyébként nem rossz, de azért nem is az LCD-technológia csúcsa sem fényerőben, sem pedig betekintési szögekben.

A telefon egyelőre az Android előző, 6.0-ás verzióját futtatja egy minimálisan testreszabott felülettel, aminek a kinézete is azt bizonyítja, hogy ezt az egészet bizony inkább a fiatalabb korosztálynak szánták. A motorháztető, akarom mondani a világítós hátlap mögött egy korrekt, nyolcmagos processzor és 2GB memória lapul, alapból 16 GB tárhely társaságában (ami persze bővíthető). Ezzel együtt persze nem várhatunk villámsebességet a készüléktől, viszont normális tempóban futtatja a rendszert, és komoly lassulásokat még másfél hét után sem tapasztaltunk, ellentétben a nagyjából hasonló árkategóriában induló Samsung XCover 4-gyel.

Viszont, ha már megállapítottuk, hogy az Alcatel A5 a fiatalabb réteget célozza, akkor nagyon fontos lenne bele egy jó kamera. És amit kapunk, az tulajdonképpen egészen viselhető: hátul egy 8 megapixeles, f/2.0 rekeszes egység teljesít szolgálatot dupla LED-es villanóval, ami önmagában korrekt képeket készít, csak éppen a köré épített szoftver eléggé lassú, így könnyen lehet, hogy mire elindul a kamera alkalmazás, és el tudjuk sütni a fényképezést, már jócskán elmúlt a megörökíteni kívánt pillanat. Elől egy 5 megapixeles kamerát találunk saját LED-es villanóval, szóval arra azért odafigyelt az Alcatel, hogy a szelfik is tűrhetően nézzenek ki.

Az biztos, hogy az Alcatel A5 körülbelüli 55-60 ezer forintos árán nézve találunk objektíve jobb telefonokat, például a Moto G5-öt, amiről hamarosan szintén közlünk majd egy tesztet. És habár az A5 egyébként egy korrekten használható, nem bántóan rossz készülék, valójában ez nem sokat számít, mert ha egy tinilány meglátja a diszkófényes hátlapot, soha semmi más nem lesz jó neki.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!