Megérkezett Androidra a Firefox Focus

Gyors és privátabb böngészést tesz lehetővé.

Tavaly novemberben elsőként az Apple-féle mobileszközökre vált elérhetővé, most pedig végre Androidra is megérkezett a Firefox Focus. A Mozilla szerint elsődleges és másodlagos böngészőként is használható, gyors és egyszerű, ráadásul a böngészők többségénél – beleértve a klasszikus Firefoxot is – privátabb böngészést tesz lehetővé.

A Firefox Focus nagy érdekessége, hogy a leállításakor automatikusan törli a böngészési előzményeket és a sütiket, ezzel alaposan megnehezítve a netezőket az interneten követni próbáló reklámcégek dolgát. Ezen felül alapértelmezetten blokkolni próbálja a kérdéses vállalkozások weblapokba beágyazott, követős szkriptjeinek betöltését. Ennek mellékhatása, hogy a weblapokon megjelenő reklámok egy részét is letiltja a böngésző.

A Firefox Focus szabadon letölthető a Play Áruházból, a futtatásához legalább Android 5.0 rendszerű mobileszközre van szükség.

