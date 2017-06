Egy igazán jó kezdeményezésbe botlottunk a neten. Egy magyar fiatalokból álló csapat azt vette a fejébe, hogy hazahozza a külföldön dolgozó magyar informatikusokat. Legalábbis első körben megnézik, mi kell ahhoz, hogy hazajöjjenek.

Számos oka lehet annak, ha valaki külföldön kezdi meg a karrierépítést, a leggyakrabban a jobb anyagi lehetőségek, vagy a megbecsültség a fő motiváló erő – mi történik viszont akkor, ha itthon maradva, vagy hazatérve is hasonló körülményeket talál valaki, mint a külföldön szerencsét próbálók?

Mi kéne, hogy hazagyere?

Ezt a kérdést tette fel a versenyszférában működő IThon.info csapata, akik abból indultak ki, hogy az IT szektorban rengeteg olyan cég működik ma Magyarországon, amely képes arra, hogy a nyugatihoz hasonló anyagi- és munkakörülményeket, szakmai kihívásokat teremtsen.

Adott lenne tehát a lehetőség, hogy a fiatal és tapasztalt informatikusok a külföldi elhelyezkedés helyett itthon kezdjék el megalapozni a jövőjüket.

Mivel rengetegen továbbra is külföldön dolgoznak, vagy a távozást fontolgatják, úgy tűnhet, hogy mégsem feltétlenül elegendő a megfelelő anyagi motiváció, vagy a kellően rugalmas munkakörülmények; de az is lehetséges, hogy a más területeken tapasztalható rossz körülményekből tévesen azt a következtetést vonják le az IT szakemberek, hogy itthon nekik sincsenek olyan lehetőségeik, amelyek miatt érdemes lehet itt maradniuk.

Az IThon.info rengeteg olyan céggel áll kapcsolatban, amelyek boldogan fogadnák az IT szektor pályakezdőit és hazatérőit, mégpedig olyan lehetőségekkel, amelyek vetekednek a távoli országokban realizálható előnyökkel. Nyilván nehezebben találkoznak az ilyen ajánlatokkal a már külföldön élők, ezért a nekik szóló kérdés mellett a cég szavazást is indított a Facebook oldalán: ebben azt kérik az oldal követőitől és más itthon dolgozó IT szakemberektől, hogy ajánljanak olyan cégeket, amelyekkel jó tapasztalatokat szereztek a hazai munkavégzés során, és amelyeket ajánlanának azoknak az ismerőseiknek is, akik egyelőre még külföldön dolgoznak az IT szektorban.

Az eddigi válaszadók már több mint 40 cégre bővítették a listát,

amelyhez bármikor hozzá lehet adni továbbiakat, így várhatóan további javaslatok is érkeznek majd – a lista élén egyelőre az IT Services Hungary, az Integral Vision és az Epam áll.

A Facebook szavazás, és a kommentelés mellett e-mailben is várják azok válaszát, akik szeretnének alaposabban beszámolni a motivációjukról – ahogy a blogjukban is írják, már most több mint 50 olyan emberrel beszélgettek, akiket így vagy úgy, de érint ez a téma, és a velük folytatott beszélgetésekből összetettebb kép látszik kirajzolódni, mint a magas fizetés és a rugalmas munkaidő. Ezt a képet szeretnék tovább árnyalni úgy, hogy a lehető legtöbb információt, személyes történetet összegyűjtve vonjanak le tanulságokat ezekből.

