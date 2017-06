Videó: beteges dolog Hololensben Super Mariózni

Egy indiai programozó átültette kiterjesztett valóságba a játék első pályáját.

A Microsoft még 2015 elején jelentette be a Hololens nevű szemüvegét, a jelenleg is aktív fejlesztés alatt álló eszköz képes a lencséken át látott világ tetejére virtuális objektumokat illeszteni. A vállalat többször is demonstrálta már az eszközben rejlő potenciált, például játékra is alkalmas lehet.

Abhishek Singh szoftverfejlesztő most kissé extrémnek titulálható módon prezentálta a kütyü képességeit: a Unity 3D játékmotorral átültette kiterjesztett valóságba a Super Mario Bros első pályáját, majd

New York híres Central Parkjában, Mariónak öltözve végigjátszotta.

Persze a terepakadályokra nem tudott felugrani, de a járókelők feltehetően így is jót szórakoztak a produkcióján.

Állítása szerint a fejlesztés során az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy a Hololens nehezen kezeli a nagy méretű virtuális tereket, de sok munka volt a 3D objektumokkal is. Szerzői jogi okokból a játékot egy az egyben nem teszi majd elérhetővé a Hololensszel rendelkezők számára, de a kódjának megnyitásán még gondolkodik.

