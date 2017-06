Így lesz térerő és mobilnet a Volt Fesztiválon

Élesben nézhettük meg, hogy a Magyar Telekom csapata hogyan építi fel a Volt Fesztivált kiszolgáló telefonos és mobilnetes hálózatot. Irdatlan melegben és szálló porban elvégzett rendkívül komplex technológiai munkát láthattunk, aminek a végeredménye az, hogy egyszerre több ezer látogató tud majd gondtalanul belépni a fesztivál területére, fizetni, fényképeket feltölteni, csevegni és beszélgetni.

Amikor megérkezem Sopronba, az idő egészen brutális. Tűző nap, vagy 35 fok, és habár odafelé az autópályán egy pár pillanatra leszakadt az ég, ennek akkor már nyomát sem látni, mire odaérek az épülő Volt Fesztivál bejáratához. A rádióban egész odáig azt hallgattam, hogy amennyire csak lehet, kerüljük a napon tartózkódást, tartósan munkát pedig még véletlenül se végezzünk a szabadban.

Pedig a Csapó László által vezetett telekomos csapat nem csak azt a napot, de már az előtte lévő napokat is végigdolgozta, hogy amikor vasárnap kinyit a fesztivál, a beözönlő embertömeg gond nélkül tudjon telefonálni és mobilnetezni. Ennek ellenére László vidáman és tele energiával fogad, szinte nem is látszik rajta, hogy már napok óta a fesztivál területén szívja a rettenetes port, sül meg a hőségben, és alszik, ahol éppen tud. Meg persze közben próbál összeállítani egy rendkívül komplex rendszert, aminek hamarosan ki kell állnia több ezer ember próbáját.

Hatalmas tudású szakemberről van szó, aki hagyományos rádiósként kezdte, azonban ahogy az idők változtak, ő is úgy alakult és fejlődött, így most már pontosan ugyanannyira járatos az IP-alapú, vagyis hálózati, internetes szolgáltatásokban is. És habár egy jókedélyű, segítőkész és visszafogott családapaként ismertem meg, azt azért megjegyezte, hogy hasonló képességű és tapasztalatú szakemberből egyébként nem sok van az országban.

Fő feladata jelenleg az ország összes Magyar Telekomos bázisállomásának a felügyelete, felújítása, karbantartása, és minden ezzel kapcsolatos beszerzés lefolytatása, így nem egyszerű ezt összeegyeztetnie azzal, hogy egyébként tulajdonképpen egész nyáron fesztiválról fesztiválra jár. A buli részét nem is nagyon élvezheti (tegyük hozzá, nem is nagyon akarja), hiszen amint az egyik helyen elkészültek, szinte már kezdenek is a másikon (csak a Strand Fesztivál előtt van egy pici szünet).

László hat éve csinálja már ezt minden nyáron, és olyan jól kialakította a rendszert az egyes fesztiválokra, hogy ez az egész jelenleg nélküle vagy szét hullana, vagy messze nem menne ilyen gördülékenyen. Jelenleg tehát szinte nélkülözhetetlen, így nem csoda, hogy elkezdte kiképezni padawanját, Deme Bálintot. Habár jelen esetben mind a "kiképzés", mind pedig a "padawan" szót erősen zárójelesen kell értelmezni, hiszen Bálint is végtelenül penge a szakmájában, és ha már a fesztiválok működését és kapcsolatrendszerét is teljesen átlátja, rengeteg terhet tud majd levenni kollégájáról.

Mert egyébként ez az egész egyrészt hatalmas csapatmunka, másrészt pedig egy nagyon komplex együttműködés mind a fesztivál szervezőivel, mind pedig egyébként a konkurens Vodafone és Telenor csapatával, akik szintén igyekeznek megfelelni az előfizetőik elvárásainak. László bevallja, hogy esetenként vannak súrlódások, néha még akár hangosabb odaszólások is, de végső soron mindenki ismeri egymást már évek óta (hiszen így vagy úgy, de együtt töltik a nyarakat), így meg tudják beszélni a felmerülő problémákat.

Amikor megérkezem, a Volt főbejáratán kívül találom a brigádot a rekkenő hőségben, ahol már napok óta vadul zajlik a munka. Itt állították fel az egyik antennás teherautójukat, amiről egyébként a fesztivál területén a Telekom legmagasabb antennatornya emelkedik ki, és kifejezetten büszkék arra, hogy a konkurensek megoldásaival ellentétben itt

nem megy el két nap csak a torony felépítésével, hanem kvázi automatikusan nyílik ki, minimális emberi munkával.

Ez tekinthető egyben a főbázisnak is, az internet ugyanis a városból egy brutálisan vastag optikai gerinchálón érkezik meg, majd csatlakozik be a Telekom autójába, ahonnan routerek osztják tovább mindenki számára a fesztivál területén, így tehát a Telenor és a Vodafone számára is. Ha ott valaki viccesen átvágna egy kábelt, vagy csak kihúzna valamit, akkor mindennek lőttek.

Az autó mellett mutatnak még két nagydarab szürke dobozt. Ezeket ők keretnek hívják, valójában olyan bázisállomások (rövidítve "RU"), amiket egyébként a lakossági szolgáltatásban is használnak, és a hétköznapokban olyan helyekre telepítik, ahol nem lehet közvetlenül az antenna alá a magasba elhelyezni az egységet, mert az oszlop vagy nem bírná el a terhelést, vagy más akadályokba ütközik a dolog. Ilyenkor ezeket a földre rakják, pedig egyébként jobban szeretik azt, ha minél közelebb van az antennához, és ahol csak lehet, olyan állomásokat használnak, amik a magasba építhetők (ez az "RRU").

A fesztivál területén találunk mindkettőből, egész egyszerűen azért, mert a magasba építhető keretből nem áll rendelkezésre elég, másrészt pedig valahová szimplán csak jó a földön álló keret is. Az autó mellett található kettő doboz például azért volt még ott, mert azok majd a színpadokkal szemben álló keverőpultok alá mennek, de ezeket előtte még ott kint, a bejárati "főhadiszálláson" beállítják. Egész egyszerűen kényelmesebb és hatékonyabb így, több okból is. Egyrészt a keverőpultok nagyon lassan épülnek fel, és szinte a legvégső fázisig várni kell, mire a telkócégek odavihetik a holmijaikat (például az egész beponyvázását is meg kell várni). Másrészt nyilván egyszerűbb kint beállítani mindent, és utána csak berakni a dobozt (vagyis a "keretet"), ha már úgy néz ki, hogy rendben működik, mint ott, a mező közepén szenvedni. Harmadrészt pedig akadtak már összetűzések abból, hogy egy-egy túlbuzgó pultmester kivetetett velük mindent, amit korábban beraktak, mert ő máshogy szerette volna a dolgokat.

Szóval az RU-ból és az RRU-ból van több elszórva a sziget területén, amikre csatlakoznak az antennák, az antennák pedig biztosítják a cellákat, amik területein belül sétálgatva aztán mi vidáman felhívjuk a családot, hogy megérkeztünk, vagy töltjük fel a koncert közben készített képeket Facebookra. A cellák kialakítása annyira fontos, hogy egy külön szakember foglalkozik a megtervezésükkel, Lászlónak és brigádjának pedig ezt követve kell a gyakorlatban kialakítania azokat.

Mert tulajdonképpen arról van szó, hogy cellák tekintetében egy egész várost kell besüríteni egy fesztivál területére, elvégre ezek látógatószáma is sokszor egy kisebb-nagyobb magyar városéval vetekszik (a Sziget esetében ez inkább nagyobb). Csak éppen a "népesség" eloszlása más: könnyen belátható például, hogy amikor a nagyszínpadon koncert van, egyszerre több ezer embert kell egy kis helyen kiszolgálni, miközben éppen küldözgetik a szelfiket, vagy töltik fel az együttesről készített képeket és ezzel párhuzamosan ordítják a telefonba, hogy mennyire jól szól a banda. Éppen ezért kell a már előbb említett keret is a színpad előtti keverőpult alá, ahonnan a keverő körüli építmény tetejéről sugározzák az antennák a jelet, és mivel ezt egyetlen cellával nem lehetne hatékonyan lefedni, a színpad előtt és környékén több cellát kell kialakítani.

De ehhez hasonlóan teljesen külön cella fedi le a kemping részeket, külön cella szolgálja ki a Sziget Kft. szervezőbrigádját, és ez még csak a kezdet. Külön cellát alakítottak ki például úgy, hogy azt az útszakaszt fedje le, ahol a látogatók megérkeznek a vonatállomás felől a fesztivál bejárata felé. Amíg a vonatállomás környékén vannak, addig a városi cella kiszolgálja őket, ahogy azonban közelítenek a bejárathoz az úton, úgy van egyre inkább szükség a különálló, dedikált cellára.

De ehhez hasonlóan külön cella fedi le a beléptetési és fizetési részleget is, hiszen most már minden paypasson, vagyis interneten keresztül megy (a Telekom rendszerén keresztül), vagyis az elérés egy pillanatra sem halhat le. Ezek a cellák persze csak bizonyos időközönként vannak kitéve nagy terhelésnek, de akkor ez a terhelés akkora, hogy mindenképpen külön kell tervezni velük. Ráadásul az antennák elhelyezése is trükkös, hiszen a fesztivál tulajdonképpen egy leejtős völgyben kapott helyett, körben pedig (az egyik kemping részen is) sok a fa, amik leárnyékolják a jelet, így egyáltalán nem mindegy, hogy melyik antenna hova kerül.

Közben belelátok abba is, hogy fejlődött ez az egész az évek során. A bejáratnál állomásozó nagy antennás teherautó után lemegyünk a völgy aljában található kempingbe, ahova egy újabb, Ford Transitból kialakított antennás járgányt parkoltak le a sátorozók kiszolgálására. László elmondása szerint ezt már kifejezetten több évnyi tapasztalat begyűjtését követően alakították ki, így míg a fenti teherautó belseje kissé kaotikus és szűkös, addig ebben patinás rendben, hatékonyan kialakítva állnak a különböző eszközöket fogadó szekrények, kábelek és a két légkondícionáló (mert úgy találták, hogy egy darab kevés a kütyük hőtermelésének kezeléséhez, főleg ilyen brutális melegben).

Persze mindegyik ilyen teherautóban található egy rakás akkumulátor is, amiből fedezhető az áramellátás, ha netalán valami történne a hálózattal. Márpedig az ilyen előfordul, néha ugyanis finoman szólva sem ideálisak a körülmények: ugyan többnyire sikeres és hatékony az együttműködés a fesztivál szervezőivel, néha akadnak olyan helyzetek, amikor valahogy mégsem tudnak dűlőre jutni egymással, és

ilyenkor akár a szomszéd büféstől kell áramot kérni (aki pedig ezt utána elfelejti, és ha végzett az adott napra, akkor lekapcsolja az áramot).

Szóval ilyenkor az akksik lépnek akcióba, majd automatikusan kapcsol az aggregátor is, szóval tulajdonképpen nem nagyon képzelhető el olyan szituáció, amikor az áram hiánya miatt ne lenne szolgáltatás.

Egy másik érdekes fejlődési pont a bázisokban használt, egyébként az Ericsson által fejlesztett részegységek alakulása. Az egymás mellett látható kütyük között (amik egyébként a frekvenciatartományokat és a 2G/3G/LTE sávokat szolgáltatják) látható nagyobb, közepes nagy és kisebb is, ezek az egyre újabb generációkat képviselik, és nem csak a méretükben, de a tudásukban is van különbség (nyilván pozitív irányba mindkét esetben, tehát többet tudnak és egyre kisebbek).

Érdekes, hogy a legújabb holmikat a nyári fesztiválszezonban tesztelik. Amikor László ezt elárulta, némileg értetlenkedve néztem rá, elvégre egy-egy ilyen rendezvényen így is hatalmas az időprés, és nagyon sok a hibalehetőség, szóval miért vállal még ezzel is kockázatot? Persze nem arról van szó, hogy itt csomagolják ki először az Ericsson által küldött dobozt, hanem már Budapesten, az irodában kipróbálják, azonban élesben a fesztiválokon teljesít először. Innentől aztán rendszeresen rotálják az eszközöket, hogy a már kipróbált technológia mehessen a lakosságot kiszolgáló bázisállomásokra, a fesztiválokra pedig jöhessen a még újabb holmi.

A nap végére ott tartunk, hogy a keverőpultok még mindig nem állnak készen, így a kint álló kereteket továbbra sem lehet beépíteni. Így becsatlakozom a már elkészült cellák teljesítményének felmérésébe, ami tulajdonképpen annyiból áll, hogy az autóba beülve elkezdünk körbemenni a fesztivál területén, László és Bálint pedig egy-egy telefonon alkalmazásokat futtat. Ezek ugyan kívülről úgy néznek ki, mint a hétköznapi forgalomban kapható készülékek (az egyik például egy Galaxy S7 Edge), valójában azonban különleges alkatrészeket rejtenek, és az ezeket készítő cég egy spéci alkalmazást is lefejlesztett, ami minden létező adatot feljegyez a cellából.

Ezeket az adatokat ugyan utólag lehet elemezni és még kismillió dolgot lekérdezni, ahogy azonban mentünk körbe, egy Google Térkép-alapú felület látszott, ami GPS-szel követte az autó mozgását, kirajzolva az útvonalunkat, és az útvonalat jelző csíkot beszínezve annak megfelelően, hogy az adott helyen milyen a cella minősége - piros lett volna a rossz, azonban végig zöldet kaptunk, szóval mindenki elégedett volt. Ezzel párhuzamosan a másik telefonon mezei Speedtest.net-es sebességellenőrzést futattak a szakemberek, amiből kiderült, hogy a fesztivál területének nagyrészén simán hozható a 260-280 megabites letöltési sebesség, de még a kemping legelrejtettebb, fákkal és épületekkel leárnyékoltabb zugában is megvolt az átlag 100 megabit.

Miután ezt nyugtáztuk, nem volt más hátra, mint a hazaindulás. Habár Lászlóék azt tervezték, hogy azon a napon mindent be tudnak fejezni, végül a keverőpultok építésének csúszása miatt másnap, azaz szombaton is vissza kell jönniük. Úgy, hogy vasárnap már elkezd hömpölyögni a tömeg a bejáraton át, hogy fényképek, hangüzenetek, csevegések, facebookozások, whatsappozások, SMS-ezések és telefonálgatások (ez főleg most, a roaming eltörlése után lesz különösen érdekes) végeláthatatlan adatforgalmával terheljék meg az előtte pár nap alatt felépített mini-városnyi,15 antennából és 72 cellából álló hálózatot. Lászlóék pedig szusszannak egy rövidet, aztán már mennek is ugyanezt megcsinálni a Balaton Soundra.

