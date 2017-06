Nagy költségvetésű sorozatokat készíthet a Facebook

Epizódonként akár 3 millió dollárt is hajlandó lenne költeni a vállalat.

Már hónapok óta az a pletyka járja, hogy a Facebook saját videósorozatokkal kívánja lekötni a felhasználók figyelmét, a szolgáltatáson belül tartani a közönségét. A The Wall Street Journal (via Reuters) vasárnapi beszámolója alapján az első saját videós tartalmak a nyár végén válhatnak elérhetővé, azonban ezek a kis költségvetésű műsorok csak a kezdetet jelenthetik.

Bennfentes hollywoodi források beszámolói alapján a Facebook most már nagy költségvetésű tévésorozatokban is gondolkodik, epizódonként állítólag akár 3 millió dollárt (olyan 830 millió forintot) is hajlandó lenne fizetni a prémium tartalmakért.

A hírek szerint a Facebook általánosságban véve a 13-34 éves korosztályt szeretné megszólítani a videós tartalmaival, de az igazi fókusz a 17-34 éves korosztályon van. A saját műsoraiban el kívánja kerülni a politikát, az aktuális hírek kommentálását, a meztelenséget, továbbá a káromkodást.

Bő egy hónappal ezelőtt az ESL bejelentette, hogy az e-sport iránt érdeklődők júniustól összesen 1500 órányi exkluzív játékközvetítést követhetnek a Facebookon.

