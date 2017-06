Kínos bug az újabb Intel processzorokban

Instabilitást okozhat a Hyper-Threading technológia hibája.

A szoftverekhez hasonlóan időnként a hardverekben is akadnak kisebb-nagyobb tervezési hibák. A Debian Linux közösségének jóvoltából kiderült (via Guru3D), hogy a tavaly és az idén piacra került, Skylake és Kaby Lake családos Intel processzorokban is található egy kritikusnak tekinthető hiba.

A leírás alapján a virtuális processzormagokat kínáló modellekkel van probléma, bekapcsolt Hyper-Threading esetén ugyanis bizonyos körülmények mellett összeomolhatnak az alkalmazások. Szerveres környezetben ez különösen nagy problémát jelenthet, akár adatvesztést is okozhat az üzemzavar.

A jelenlegi információk alapján a probléma megoldható az alaplapok BIOS/UEFI vezérlőszoftverének frissítésével, azonban hírünk írásáig nem sikerült tisztázni, hogy az alaplapgyártók elérthetővé tették-e a már a javítást a termékeikhez

Egyelőre úgy tűnik, hogy a processzorok hibás működése csak nagyon specifikus körülmények között váltható ki, különben már előbb fény derült volna a problémára. Hacsak nem tapasztalnak hibás működést, akkor az átlagos fogyasztóknak nem érdemes a javítás megérkezéséig kikapcsolniuk a Hyper-Threadinget a számítógépük BIOS/UEFI beállítófelületén. Viszont a kritikus infrastruktúrát működtetőknek a teljesítményveszteség ellenére érdemes lehet átmenetileg letiltaniuk a funkciót.

