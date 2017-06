Drágán állt bosszút egy mérnök a munkáltatóján

Hat városban is manuálisan kellett leolvasni miatta a vízórákat.

A körülményektől függően az emberek sokféle módon reagálnak az elbocsájtásuk hírére. Egyesek megkönnyebbülnek, mások kétségbe esnek, de a haragra gerjedés sem szokatlan. A jelenleg 42 éves Adam Flanagan a legutóbbi csoportba tartozott, a férfi mérnökként dolgozott egy okos mérőórákat gyártó cégnél. Nem irodai munka volt, Flanagan olyan bázisállomásokat telepített, amelyek továbbították az okos vízórák állását a közműszolgáltatók számlázási rendszereibe.

A The Bleeping Computer beszámolója alapján a férfi 2007 novembere és 2013 novembere között dolgozott a munkáltatójánál, tisztázatlan körülmények között menesztették. Nem hagyta nyugodni az elbocsájtása, így 2014 márciusa és májusa között elkezdte hackelgetni a korábban általa bekötött adattovábbító állomásokat. Hat egyesült állmokbeli városban is részlegesen lekapcsolta azokat, így az akciója által érintett vízszolgáltatók egy ideig kénytelenek voltak manuálisan leolvastatni a vízóráik állását. Ez nem csak kényelmetlenséget, de anyagi kárt is okozott számukra.

Flanagan a törvények szerint akár 90 év börtönbüntetést és 3 millió dolláros bírságot is kaphatott volna a tetteiért. A bíró szerencsére beérte 1 év és 1 nap börtönbüntetéssel (három évre felfüggesztve), továbbá 40 ezer dollár (durván 11 millió forint) büntetéssel.

Kissé költséges is volt a bosszúja.

