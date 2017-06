Ilyen tévét vegyünk a nyárra, ha jót akarunk!

Változhatnak a piaci trendek, bukkanhatnak fel új termékek, technológiák, nagyon úgy fest, hogy a televíziók betonbiztos pozícióit még jó darabig nem fogja megingatni semmi. A választék ma már óriási, a határ pedig a csillagos ég, hiszen egy csúcskategóriás, extra szolgáltatásokkal dúsan ellátott készülék ára ma már egy autóval vetekszik. A legtöbben azonban még mindig az igen jó ár/érték arányú, olcsó darabokat keresik, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon.

De vajon lehet kevés pénzért jó televíziót kapni? Igen!

Most mutatunk három olyan alternatívát, amely szóba jöhet, ha valaki ilyen tévére feni a fogát.

Nagy képméret: LG 43LF630V

Az LG az elmúlt egy évtizedben a globális tévés iparág egyik megkerülhetetlen csúcsragadozójává vált. A legtöbb vetélytársával ellentétben a dél-koreai holding továbbra is saját maga fejleszti, illetve gyártja a kijelzőit, és az úgynevezett IPS paneleik mostanra a cég védjegyévé váltak. Az LF630V széria 43 hüvelykes (109 centiméteres) tagja is erre a LED háttérvilágítású technológiára épül, amelynek számos előnye van. Ilyen a nagy színpontosság, és a jó betekintési szög, azaz a kép valósághű, és még akkor sem torzulnak, fakulnak fájdalmasan az árnyalatok, ha valaki kiszorított pozícióból nézi a képernyőt.

A Full HD felbontású tv megkapta a vállalat exkluzív, magyar nyelven is kommunikáló webOS 2.0 okostévé rendszerét. Ennek megtervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak az átláthatóságra, a stabilitásra és a sebességre. Ennek köszönhetően a vezérlés még annak is gyerekjáték, aki nem igazán mozog otthonosan az elektronikus eszközök világában, vagy aki utoljára tíz-húsz éve találkozott új televízióval. A rendszer egyik nagy előnye a személyre szabhatóság, azaz a használójának módja nyílik arra, hogy a számára fontos funkciókat, például a sokszor nézett tv csatornákat, vagy kedvelt internetes alkalmazásokat, sőt akár gyakran alkalmazott bemeneteket, gyakorlatilag egyetlen gombnyomással elérje.

És ha már az internetes tartalmaknál tartunk: A tv rendelkezik beépített WiFi-vel, így akár vezeték nélkül is képes kapcsolódni a világhálóra. Nem hiányzik belőle a böngésző sem, azaz úgy lehet szörfözni rajta, mint egy számítógépen, vagy telefonon. Emellett számos, a mobilokból már megismert alkalmazás letölthető rá, ennek hála úgy lehet például YouTube videókat nézni, vagy webes rádiókat hallgatni rajta, hogy nem kell csatlakoztatni a számítógéphez.

Az LG 43LF630V LED LCD televízió már 112 900 forintos áron megvásárolható.

Legfontosabb előny:

viszonylag nagy képmérethez képest alacsony ár

webOS 2.0 okostévé rendszer

További tulajdonságok.

Nagy felbontás: Samsung UE40KU6400

Hosszú ideje a Samsung adja el messze a legtöbb tévét az egész világon, többek között annak is köszönhetően, hogy a kínálatukban meglehetősen sok az olcsó modell. Az UE40KU6400 is ezt a vonalat erősíti, hiszen már annak ellenére vehető meg

150 000 forintért, hogy Ultra HD felbontást kínál, ami a Full HD négyszerese!

Ematt annak ajánlott ez a készülék, aki rendelkezik az ilyen nagy részletességű filmek, videók lejátszására képes külső médialejátszó eszközzel, vagy az interneten keresztül tud elérni ilyen nagy felbontású tartalmakat, például az egyre népszerűbbé váló Netflix által.

Ez a televízió is módot ad ugyanis a különféle webes anyagok közvetlen elérésére: Azaz nem kell mást tenni, mert felcsatlakozni az otthoni WiFi-re, esetleg beledugni a netkábelt, és máris lehet nézni online a filmeket. Ráadásul a tv biztosítja a nagy dinamikatartományú, HDR anyagok kezelését is. Ez az eljárás minden korábbinál valósághűbb képet szavatol, úgy hogy a világos és sötét részeken a fényerő a tartalomtól függően állandóan változik. Érdemes megemlíteni még a dizájnt, mint e tv nagy erősségét: A rendkívül vékony fémes árnyalatú kávák remekül passzolnak a krómozott talphoz, abszolút futurisztikus hatást keltve

Legfontosabb előnyök

UHD felbontás, HDR támogatás

pazar dizájn

További tulajdonságok.

Játékosok figyelmébe: Sony KDL-40WD650B

A Sony 2017-ben egészen különleges tévékkel jelentkezett az olcsó kategóriában. Jó néhány olyan modellt dobtak piacra, így többek között a WD650 szériát is, amelyek úgy biztosítják a nagy dinamikatartományú, HDR tartalmak megjelenítését, hogy közben a felbontásuk csak Full HD. Ez pedig azoknak lehet különösen érdekes, akik rendelkeznek PlayStaion 4 vagy Xbox One S játékkonzollal, esetleg kellően erős (Radeon RX300/400 vagy GeForce 900/1000 szériás grafikus vezérlővel ellátott) számítógéppel hiszen az azokon futó játékok már támogatják ezt a módot, ilyen felbontás mellett. Tehát kedvező áron élvezhetik a különleges, valósághű, látványos színekre épülő látványvilágot, amelyek ezek a programok nyújtanak.

Ez a már 110 000 forintért beszerezhető tv ráadásul rendkívül alacsony bemeneti késleltetéssel büszkélkedhet, ami azt jelenti, hogy

villámgyorsan reagál a játékosok által kiadott parancsokra, ez pedig szó szerint győzelmet érhet például egy lövöldözős, szimulátor, vagy sport játéknál.

Emellett természetesen hagyományos módon is használható, azaz lehet rajta filmet, vagy tv műsorokat is nézni, sőt még akár a YouTube is előcsalható rá, és a böngésző sem hiányzik belőle.

Legfontosabb előnyök

kedvező áron HDR támogatás

játékosok számára fontos extrák

További tulajdonságok.

