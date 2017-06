Csökkenhet az Xbox One játékok mérete

Hamarosan nem lesz kötelező letölteni a szükségtelen fájlokat.

Ősszel érkezik az Xbox One X, a Microsoft első 4K felbontású játékfuttatásra tervezett konzolja. Ugyan a termék teljes mértékben kompatibilis az eddig piacra dobott Xbox One modellekkel, azonban a fejlesztők képesek lesznek például magasabb minőségű textúrákat használni a hardveren.

Felmerül a kérdés, hogy ez milyen hatással lesz a játékok letöltési méretére, mennyivel foglalnak majd több helyet. A válasz erősen függ a konkrét játéktól, azonban a magasabb felbontású textúráknak feltétlenül több helyre van szükségük. Szerencsére most kiderült, hogy a kimondottan 4K felbontásra optimalizált textúrákat csak az Xbox One X konzolok töltik majd le, így az Xbox One és Xbox One S modelleken ezek nem foglalják feleslegesen a helyet.

Szintén jó hír, hogy ez a szelektív fájlletöltés a játékok nyelvi állományaira is kiterjed majd.

Számos játéknál sok gigabájtnyi helyet visz el az összes lokalizáció letöltögetése, azonban hamarosan kiválaszthatóvá válik majd a preferált nyelv. Ha mondjuk magyar vagy angol nyelvet választunk a játékban, akkor csak ahhoz az egyetlen nyelvhez tartozó fájlokat tölti majd le a konzol. Ezt a lehetőséget támogatniuk kell a fejlesztőknek, így az eddig kiadott játékok letöltési mérete várhatóan nem fog csökkenni.

