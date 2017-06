Új processzor jön a középkategóriás mobilokba

Nagyobb teljesítményt és hosszabb akkus üzemidőt kínál a Snapdragon 450.

Nem csak az érintőkijelzők alá beágyazható ujjlenyomat-olvasóját jelentette be ma a Qualcomm, a vadiúj Snapdragon 450 lapkakészletét is leleplezte. Az alsó-középkategóriás okostelefonokba és táblagépekbe szánt chipset az idei év végén jelenhet meg az új eszközökben, és több szempontból is üdvözlendő előrelépés a Snapdragon 435 jelzésű elődjéhez képest.

Az új lapkakészletet 28 helyett már 14 nanométeren gyártatja a Qualcomm, részben ennek köszönhetően hosszabb akkus üzemidőt biztosíthat, játék esetén akár 30 százalékkal is alacsonyabb lehet a fogyasztása.

Ez nem ment a teljesítmény rovására, sőt: az elődhöz képest a Snapdragon 450 olyan 25 százalékkal nagyobb processzor- és grafikus teljesítményt kínál. A processzor maradt nyolcmagos, a grafikus chip Adreno 505 helyett Adreno 506 típusú.

Szintén fontos, hogy az új termék Full HD felbontásban akár 60 képkocka / másodperces sebességgel is képes videót rögzíteni, az előd esetében csak 30 fps-sel ment ez a mutatvány. Kamerákból vagy egy 21 megapixeleset, vagy szimultán kettő 13 megapixeleset képes kezelni, bár nem számítunk arra, hogy bármely gyártó Snapdragon 450-et tenne a dupla kamerás mobiljába.

Végül megemlítendő, hogy a Qualcomm friss lapkakészlete az elődjéhöz hasonlóan támogatja az USB 3.0 csatolófelületet és a Wi-Fi ac-t, de papíron nagyobb 4G-sebességekre képes: 300 / 100 Mbps helyett akár 300 / 150 Mbps is lehet a le- és feltöltési tempója.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!