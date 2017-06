A Duna Arénát fotózhatják mindazok, akik jelentkeznek a most megjelent, nyilvános pályázatra. Az elmúlt 3 évben több sikeres fotópályázatot is lebonyolító Fürjes Balázs, valamint a Magyar Művészeti akadémia által meghirdetett pályázat célja, hogy az építészet iránt érdeklődő fotósok újszerű, kreatív látásmóddal mutassák be a nemrégiben átadott létesítményt.