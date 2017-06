Saját akkuról tölti az eszközöket a LAER laptoptáska

Gyors- és vezeték nélküli töltésre is képes a hiánypótló termék.

A sokat utazók egyik nyűge, hogy számos külön töltőfejet és kábelt cipelhetnek magukkal a laptopjuk, a táblagépük, az okostelefonjuk életben tartásához. Az Indiegogo közösségi finanszírozós platformon most debütált LAER („layer") laptoptáska megoldaná a problémát, plusz külső akkuként is funkcionál.

A táska alapvetően kétféle változatban lesz kapható, a kettő csak a mellékelt akkuk terén tér el: az olcsóbbik csomagban egy 5000 milliamperes akku található, míg a drágábbikban emellett egy 20 ezer milliamperes telep is akad; ebből sejthetően táskában lévő akku könnyen cserélhető. A kisebbik akkuval 850 grammot, míg a nagyobbikkal 1 kilogrammot nyom a táska.

A táska DC és USB Type-C csatlakozókon keresztül tölthető, a hozzá csatlakoztatott eszközöket pedig klasszikus USB 3.0, USB Type-C, MagSafe, továbbá Wireless Qi töltőpad segítségével képes tölteni. Támogatja szabványos USB-C Power Delivery, továbbá a Qualcomm Quick Chrage 3.0 gyorstöltési szabványokat is, így a megfelelő eszközök a szokásosnál gyorsabban tölthetőek a táskával.

A nagy utazók számára remek hír, hogy a megvásárolt csomagtól függetlenül a LAER mellé a világon használatos összes típusú töltőfej jár, így akárhol is járjon a tulajdonosa, bármelyik fura konnektoron keresztül töltheti majd a táskájának akkuját. Lesz egy mobilos alkalmazás is LAER-hez, amely az akku töltöttségének ellenőrzése mellett a táska földrajzi helyzetének meghatározására is lehetőség biztosít.

Mindezek után szinte meglepő, de teljesen baráti a LAER ára: az indiegogós előrendelők

az olcsóbbik csomagot 100 dollárért, míg a két akkut tartalmazó drágábbikat 140 dollárért szerezhetik be.

Az ajánlott fogyasztói árhoz képest ilyen sorrendben 30 és 33 százalékot spórolhatnak meg.

Sajnos akad egy rossz hír is: az előrendelők várhatóan csak jövő márciusban kapják meg a laptoptáskáikat.

