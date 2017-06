Távirányító is jár a nappaliba szánt PC mellé

Remek kis multimédiás doboznak bizonyulhat az AsRock terméke.

Vonzó áron kaphatóak az elsősorban internetes videók megtekintésére kitalált, tévére köthető androidos dobozok, de alaposan utána kell járni a tudásuknak. Az olcsó modellek gyengének bizonyulhatnak, hardveres és szoftveres téren is gyorsan kiöregedhetnek, már ha nem elavultan kerülnek a vásárlókhoz.

A komolyabb nappaliba szánt multimédiás eszközön gondolkodóknak érdemes lehet inkább egy félkész mini PC-t vásárolniuk. Ugyan jóval drágábbak az androidos kütyüknél, de hosszú távú megoldást jelentenek: tovább megfelelő teljesítményű marad a hardverük, szabadon alakítható a szoftverük, és általánosságban véve több mindenre használhatóak.

Az AsRock most a Beebox J4205 (via Liliputing) képében bejelentett egy kifejezetten kiegyensúlyozottnak tűnő modellt, multimédiás távirányítóval együtt olyan bruttó 220 euró (68 ezer forint) környékén válik majd elérhetővé a következő napokban. A gépet megvásárlóknak három dologról kell külön gondoskodniuk: a memóriáról, a háttértárról, továbbá az operációs rendszerről.

Memóriából kettő darab DDR3L típusú SO-DIMM modult képes fogadni, maximum 16 GB mennyiséget kezel. A gyártó szerint aki 4K felbontású videókat is lejátszana az eszközzel, annak kettő darab azonos típusú memóriamodult kell bepattintania a bővítőhelyekre. A háttértárak esetében üdvözlendő, hogy nem csak egy 2,5 hüvelykes merevlemezzel vagy SSD-vel látható el az új Beebox, de akad benne egy M.2 (2260/2280) foglalat is. Az operációs rendszere Windows 10 vagy Linux lehet.

Néhányan talán már kitalálták, hogy a termékbe négymagos Intel Pentium J4205 processzor került, Intel HD Graphics 505 grafikus vezérlővel. Utóbbi képes hardveresen dekódolni a HEVC (H.265) és Google VP9 kodekes videókat, ami multimédiás felhasználás szempontjából mindenképp fontos. Az AsRock gépén akár néhány éves játékok is futtathatóak lehetnek, egy gamepaddel konzol módjára is használható, de ezen a téren nem szabad komoly elvárásokat támasztani az eszközzel szemben.

A kapcsolatoknál tartva remek hír, hogy az AsRock terméke beépített Bluetooth 4.0 és Wi-Fi ac hálózati vezérlőkkel is rendelkezik. Ezen felül található még benne három klasszikus USB 3.0 port, egy gyorstöltésre is használható USB 3.0 Type-C, egy-egy gigabites Ethernet és DisplayPort, továbbá két HDMI. Mindkét HDMI képes 4K videók kiküldésére, de az egyik csak 30 képkocka/másodperces sebességgel, míg a másik már a 60 fps-t is támogatja.

Sajnos az eszközön egyetlen audio Jack található, így hangot maximum sztereóban képes kipréselni magából. A térhangzású rendszerek tulajdonosai persze megoldhatják a problémát egy USB felületes, külső „hangkártyával".

Az aktív hűtés ellenére állítólag szinte teljesen hangtalan AsRock Beebox J4205 térfogata csupán 0,6 liter, a háza 110 × 119 × 46 mm méretű.

