A Lufthansa új szolgáltatása a világ legtöbb légitársaságának járataira képes minket automatikusan beléptetni, és még helyet is foglal nekünk az előzetesen megadott preferenciáink alapján.

A repülés egy gyors és hatékony módja az utazásnak, nem csoda, hogy az utóbbi években a légitársaságok arra törekedtek, hogy a körülötte lezajló "ügyintézés" is gyorsabb és hatékonyabb legyen. Ez jó a légitársaságnak is, hiszen a teljes folyamat kiszámíthatóbbá válik, sőt, adott esetben kevesebb emberi erőforrást vesz igénybe, és nyilván jó az utasnak is, ha nem kell kimennie három órával korábban a reptérre.

Az online check-in persze már egy jó ideje elérhető minden magára valamit is adó légitársaságnál: ezzel megspórolhatjuk a bejelentkezésnél a sorbanállást: a beszállókártyát megkapjuk e-mailben vagy a légitársaság mobilos alkalmazásában, és azt rögtön a telefonunkon nyomhatjuk oda a beléptetőkapuhoz (de persze ki is nyomtathatjuk), és már mehetünk is a tranzitzónába. Persze aki gyakran repül, az valószínűleg több légitársaság szolgáltatásait veszi igénybe, és érthető, hogy több különböző weboldal, alkalmazás, felhasználói fiók menedzselése nem túl kényelmes.

A Lufthansa fejlesztési központja, a Lufthansa Innovation Hub most ezen szeretne segíteni egy teljesen új szolgáltatással, melynek neve AirlineCheckins.com, és a célja, hogy egyben intézzen el nekünk minden bejelentkezéssel és helyfoglalással kapcsolatos dolgot. Persze ez közel sem hangozna olyan érdekesen, ha kizárólag a Lufthansa járataival működne, de szerencsére nem ez a helyzet: a szolgáltatás már most a világ száz különböző légitársaságával kompatibilis (gyakorlatilag ahol van online check-in, ott ez működni fog).

A rendszert már tavaly óta teszteli a Lufthansa, majd a visszajelzések alapján elvégezték a szükséges finomhangolásokat. A hivatalos közlemény szerint a 2016-os tesztidőszak alatt több mint tízezren használták a világ 60 különböző országából, és a szolgáltatás összesen több mint 10 ezer becsekkolást végzett el. Az éles rajt előtt alaposan felturbózták az informatikai hátteret is, így az ígéretek szerint bírni fogja a terhelést, hogy vélhetően rengeteg felhasználó szabadul majd rá, hiszen most már publikusan is elérhető a szolgáltatás.

Az oldal nagyon letisztult és egyszerűen használható, körülbelül két percig tartott elintézni a regisztrációt, megadni az alapvető adatokat, amit követően már csak a prioritásainkat kell megadnunk a székfoglaláshoz, a rendszer ugyanis elvégzi azt is magától: megadhatjuk elsődleges prioritásnak, hogy inkább a gép elején szeretnénk ülni, másodlagosnak pedig mondjuk azt, hogy a folyosó melletti széket preferáljuk. Ezen kívül ha szükséges, feltölthetjük az útlevelünk adatait is, ha többen szoktunk utazni, mindenkinek megadhatunk saját preferenciákat, és kezeli a rendszer a törzsutas-programokat is.

Miután regisztráltunk, már csak annyi a teendőnk, hogy a következő repülőjegyünk megvásárlásakor az oldal által kiadott egyéni e-mail címet adjuk meg - ez alaphelyzetben a "keresztnév.vezetéknév@airlinecheckins.com" lesz. Ez az "e-mail cím" csak annyira jó, hogy ez alapján tudja a rendszer, hogy neki bizony cselekednie kell, minden más információt és a beszállítókártyát is arra az e-mail címre kapjuk majd meg, amivel beregisztráltunk az oldalra. Innentől kezdve aztán az AirlineCheckins folyamatosan figyel, és ahogy megnyílik a check-in lehetőség az adott járatra, azonnal (de legalábbis pár percen belül) beléptet minket, így nagyobb eséllyel tud olyan helyet foglalni nekünk, ami megfelel a preferenciáinknak.

Ez nyilván mindig nagyon kényelmes, de főleg akkor, amikor a check-in egyébként valamilyen kényelmetlen időpontban nyílik meg (mondjuk hajnalban, vagy késő este).

