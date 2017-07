Robotzsarukkal lesz tele Dubaj

Dubaj egy teljesen új, négykerekű elektromos robotot vet be a rendőrség kötelékén belül, de korábban már kipróbáltak egy humanoid rendőrtisztet is.

Dubaj eddig sem szégyellősködött, ha új technológiák bevezetéséről van szó, és ezt a jó szokásukat láthatóan továbbra is fenntartják. A dubaji rendőrség ugyanis bejelentette, hogy hamarosan élesben is elkezdik bevetni az O-R3 néven futó, teljesen automatikusan működö elektromos robotot, ami kezdetekben a forgalmasabb turistanegyedekben teljesít majd szolgálatot, de a hatóságok tervei szerint 2030-ig a járőrök 25%-a már valamilyen robot lesz.

A rendkívül cukin kinéző kis robotot egy szingapúri startup fejlesztette ki, és kifejezetten ügyesnek tűnik. Az nyilvánvaló, hogy a különböző szenzorainak segítségével ki tud kerülni mindenféle akadályt, és egyébként teljesen önműködő, önvezető, és ha lemerülőben vannak az akkumulátorai, akkor automatikusan visszaáll a maga kis töltőállomására.

Ha az O-R3 éppen járőrözik, akkor többéle dologra is képes. Egyrészt biometrikus azonosítással (magyarul az arcok figyelésével) azonnal ki tudja szúrni akár nagyobb tömegben is a rendőrség által keresett személyeket. Arra is képes, hogy menet közben észrevegye a gyanúsan magukra hagyott csomagokat, és ezekről adott esetben jelentést küldjön, hogy a rendőrök meg tudják kezdeni az akciót.

Ha pedig például valakit üldözőbe vesz, de a rosszfiú mondjuk átugrik egy kerítésen, vagy más olyan akadályon, amit a robot számára áthatolhatatlan, akkor sincs nagy probléma: a hátuljából ki tud ereszteni egy drónt, amivel aztán további száz méteren át a levegőből tudja követni a célpontot.Maga a gép egyébként rengeteg adattal dolgozik, hogy mindezt végre tudja hajtani, és még a fejlesztői is elismerik, hogy kezdetben lehetnek téves riasztások, vagy félreértelmezett helyzetek. Azonban a droid képes a gépi tanulásra, vagy ahogy manapság divatos hívni, a mesterséges intelligenciára, így a tapasztalatok alapján folyamatosan tudja fejleszteni magát.

Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy az O-R3 nem váltja ki az embereket. Ha a gép valami gyanúsat észlel (például éppen kiszúr egy rablást) adott esetben nyomon követheti a gyanusítottat, azonban rögtön értesíti a rendőröket, akik már a tényleges elfogást végrehajtják majd. Dubajban egyébként a robotok kamerájának képét folyamatosan követik majd a központban, és ezek utólag is visszanézhetők lesznek, ha valamiért szükség lenne rájuk. Látható tehát, hogy itt inkább a rendőri munka hatékony kiegészítéséről van szó, mintsem a rendőrök kiváltásáról.

Dubaj szereti a robotokat

Nem ez az első eset, hogy a dubaji hatóságok robotot vetnek be. Májusban a Gulf Information Security Expo nevű konferencián már aktív szolgálatot teljesített egy REEM, aki sokkal emberszerűbb, mint fenti társa. Egy teljesértékű humanoid robotról van szó, amit a spanyol PAL Robotics fejlesztett ki, és egyébként 1,70 méter magas, 100 kilót nyom, az akksija nyolc órán keresztül bírja, és a hivatalos leírás szerint egyébként nőnemű.

A robot önmagától tud navigálni bármilyen valós környezetben, azonban egyelőre még nem kell a '80-as évek Robotzsaru-filmjeinek valóra válásától tartani, mert fegyvere nincsen és verekedni sem tud. Legalábbis egyelőre. Jelenleg inkább egyfajta interaktív információs központ szerepet tölt be, aki egyébként több nyelven ért, és a látogatók kérdezhetnek tőle, információkat kaphatnak a mellkasában található képernyőn, de érvényesíteni tudja a jegyeket, belépőket, és el tudja számolni a büntetéseket is.

A REEM-et egyébként sem feltétlenül kell kizárólag a hatóságok szolgálatában elképzelni: a tervezői elsősorban egyfajta hosztesznek szánták, aki tudja köszönteni a vendégeket, útba tudja igazítani és információkkal tudja ellátni őket, de szórakoztató funkciókat is kapott, és akár még prezentációkat és beszédeket is tud tartani, többféle nyelven.

És persze a legfontosabb: szeret szelfizni is!

