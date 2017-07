Saját cége ellen küzd az Oculus egykori vezére

Az Oculus egykori alapítója és volt elnöke, Palmer Luckey egy olyan program fejlesztését kezdte támogatni, amelynek segítségével az Oculus Rift exkluzív játékai és alkalmazásai bármilyen más VR-os headseten is működhetnének.

Palmer Luckey egyszerre egy hatalmas tehetség, és egy rendkívül furcsa figura. Nem sok olyan embert ismerünk, aki képes létrehozni egy világszínvonalú terméket, eladni a vállalatát a Facebooknak, 22 évesen dollármilliomossá válni, majd kiutáltatni magát a Szilícium-völgy elitjéből.

Pedig Luckey-nak mindez sikerült: tizenévesen a szülei garázsában virtuális valóságos szemüvegeket rakott össze, megszerezte a játékfejlesztés egyik legnagyobb nevének, John Carmacknak a támogatását, a közösségi finanszírozással foglalkozó Kickstarter oldalon 2,4 millió dollárt kalapozott össze, majd 2014-ben a Facebook szőrüstől-bőrüstől megvette az Oculust 3 milliárd dollárért. A hírek szerint Luckey 700 millió dollárnyi vagyonnal rendelkezik, és a Forbes tavalyi listája szerint az Egyesült Államok huszonkettedik leggazdagabb embere.

Aztán kiderült, hogy egy kétes hírű, Trumpot támogató és Hillary Clintont gyalázó szervezetet támogat, de később más dolgok is a felszínre jöttek, melyekről lejjebb írunk. A lényeg azonban a végeredmény: Luckey idén elhagyta az általa alapított céget, most pedig úgy látszik, hogy aktívan igyekszik keresztbe tenni annak.

Miről van szó? Ennek megértéséhez először is azt kell tudni, hogy az Oculus Rift alapvetően egy zárt platformként működő rendszer. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan csak az Oculus Store-ról letöltött alkalmazások élvezhetők a cég által gyártott headseten - ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint az Apple zárt ökoszisztémáját. Ráadásul a vállalat ezt azzal igyekszik megfejelni, hogy exkluzív játékok és programok fejlesztését finanszírozza, amik vagy örökre, vagy bizonyos ideig egyáltalán nem is futtathatók a konkurens készülékeken, például a HTC Vive-on.

Ez a fajta gondolkodásmód nem újszerű, tulajdonképpen a játékkonzolok esetében is hasonlóval találkozunk: a cél, hogy a felhasználót az adott hardverhez csábítsák, és lehetőleg utána is maradjon ott, és az alkalmazásboltból vásároljon, ami után ismét csak csurog befelé a pénz a vállalathoz.

Luckey azonban ennek alapvetően még akkor is az ellenzője volt, amikor az Oculus elnökeként dolgozott: ő jobban preferált volna egy nyitottabb virtuális valóságos platformot. Most pedig úgy látszik, hogy aktívan tesz is ennek megvalósulásáért, még akkor is, ha ezzel egyébként alaposan keresztbe tesz egykori vállalatának.

Arról van ugyanis szó, hogy Luckey havonta 2000 dollárral támogatja a Revive nevű program fejlesztését, aminek a célja, hogy az Oculus Rift zárt rendszerében kiadott exkluzív játékok és alkalmazások futtathatók legyenek a konkurens HTC Vive-on is. Luckey az ilyen jellegű támogatások folyósítására kiválóan alkalmas Patreon nevű oldal keresztül utalgatja havonta a pénzt, és persze a hatalmas adomány azonnal szemet szúrt mindenkinek.

Nem csoda, hogy a Revie-ot fejlesztő Jules Blok egy blogbejegyzésben elismerte, hogy ténylegesen Luckey áll a támogatások hirtelen megugrása mögött, és egyébként megköszönte neki nem csak ezt, hanem mindent, amit korábban és jelenleg teszi a VR-os közösségért.

Mennyire támogatta Trumpot?

Először tavaly derült ki, hogy Luckey tízezer dollárral támogatta a Nimble America nevű szervezetet, melynek tagjai különböző internetes mémekkel, képekkel és gyalázkodó szövegekkel igyekeztek lejáratni Hillary Clintont a választási kampány alatt. Ezt a tevékenységüket leginkább az internet pöcegödrének nevezett 4Chan oldalon végezték, de később kiderült, hogy a való világban is aktívak voltak, ők álltak ugyanis a szintén Clintont lejárató pittsburgh-i plakátkampány mögött.

Luckey akkor azt nyilatkozta, hogy a pénz egyáltalán nem érdekli, és igazából csak egy jópofa dolognak tartott ezt az egészet. Úgy tűnik azonban, hogy ennél azért mégiscsak komolyabban gondolja Donald Trump támogatását,ugyanis idén áprilisban kiderült, hogy Luckey százezer dollárt adományozott az amerikai elnök beiktatási ünnepélyére. Az adományt az egyik (állítása szerint tényleges üzleti tevékenységet végző) vállalkozásán keresztül utalta át, melynek neve Wings of Time (ami pedig egy utalás Luckey kedvenc számítógépes játékára, a Chrono Triggerre).

Ezzel (az egyébként nyíltan libertariánus eszméket valló) Luckey tulajdonképpen végleg kiírta magát a túlnyomúan liberális szilícium-völgyi elitből, és miután egyre több fejlesztő kezdte el presszionálni az Oculust azzal, hogy ideiglenesen megszakítják a kapcsolatot a céggel, ha Luckey továbbra is ott marad, a fiatal elnök végül elhagyta a vállalatot. Igaz, hivatalosan semmilyen okot nem kommunikált Luckey távozására sem a Facebook, sem az Oculus, de azért mindenki sejti, hogy mi állhat a háttérben.

