Augusztus közepén jön a Starcraft Remastered

A türelmetlenek addig is ingyen játszhatnak az eredetivel.

A Blizzard régóta keringő pletykákat megerősítve márciusban bejelentette az 1998-ban kiadott, kultklasszikus Starcraft valós idejű stratégiai játék felújított változatát. A vállalat most megjelenési idővel és árral is szolgált: a tervek szerint a Starcraft Remastered 2017. augusztus 14-én válik majd elérhetővé, méghozzá 14,99 eurós áron. A friss verzió természetesen nem csak az alapjátékot, de a Brood War kiegészítőt is tartalmazza.

A Starcraft Remastered hű marad az eredeti játékhoz, nem válik például 3D-ssé a grafikája, és a játékmenet sem változik. Az új kiadás ettől függetlenül teljesen újrarajzolt grafikát kapott, a magas felbontású textúrák még 4K felbontású monitorokon is szépen mutatnak majd. A másik feltűnő érdekességet az újra felvett hangok jelentik, a Remastered messze jobban szól majd az eredetinél.

Ugyan a Starcraft Remastered megjelenéséig már nem sok idő van hátra, azonban a játék iránt érdeklődők addig is letölthetik a nemrég teljesen ingyenessé vált eredetit.

