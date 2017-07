Nagyon megbízhatóvá váltak az SSD-k

Az összes modell remekelt egy független tartóssági teszten.

Sajnos a hónapok óta tartó chiphiánynak köszönhetően alaposan felment az SSD-k ára, azonban akiknek megfelel egy kisebb kapacitású modell is, azok továbbra is tolerálható áron juthatnak hozzá a merevlemezeknél még a legrosszabb esetben is masszívan gyorsabb meghajtókhoz. Hírünk írásakor egy népszerű számítástechnikai webshopban olyan 25 ezer forint környékén kezdődtek a 240 gigabájtos modellek.

Piacra dobásuk óta szerencsére nem csak a meghajtók ár-érték aránya javult drámai mértékben, de a megbízhatóságuk is. A német Heise Online (via TechPowerUp) most egy hosszú távú tartóssági tesztet végzett, a tavaly júniusban indult kísérletben hat népszerű meghajtóból vásároltak kettőt-kettőt, mindegyikből a 250 GB körüli változatot, majd folyamatosan újraíratták azokat egy erre kitalált szoftverrel. A pontos modellek: OCZ TR150, Crucial BX 200, Samsung 750 Evo, Samsung 850 Pro, SanDisk Extreme Pro, SanDisk Ultra II.

Legelsőként a két Crucial BX 200 adta be a kulcsot, 187 és 280 terabájtnyi adat felírása után. Ez remek eredmény, a gyártó hivatalos tájékoztatása szerint ugyanis csak 80 terabájt adatírást kell kibírniuk. A versenyből való kihullásuk után sajnos beütött a ménkű a tesztlaborban, a maradék tíz meghajtóból hetet sírba vitt egy túlfeszültség, ám addigra mindegyik masszívan túlteljesítette a gyártója által megadott maximum írási mennyiséget.

Három meghajtó élte túl sokkolást: az egyik SanDisk Extreme Pro, és a két Samsung 850 Pro. Érdekes módon a Sandisk és az egyik Samsung szinte egyszerre adták fel a harcot, nagyjából 2200 terabájt adatírás után.

Az utolsóként megmaradt Samsung 850 Pro abszolút bajnokként tette a dolgát:

9100 TB, azaz 9,1 millió gigabájt adatírás után távozott az örök vadászmezőkre.

Az adatok megértéséhez persze kell némi kontextus: a Sandisk szerint a meghajtójának 80+ terabájt adatírást kell kibírnia, míg a Samsungok esetében 150 terabájtra elég tartósságot ígér a gyártó.

Nagyon úgy tűnik, hogy az SSD-k tartósságától félők most már nyugodtan lecserélhetik a merevlemezeiket: csak akkor szállnak gyorsan a meghajtók, ha eleve gyári hibásak.

