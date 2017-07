A Dishonored atyja elhagyta az Arkane stúdióját

Raphael Colantonio, az Arkane videojátékfejlesztő stúdió alapítója maga mögött hagyja saját csapatát. 18 éven keresztül dolgozott kitartóan, de most jött el az a pillanat, amikor a játékipar követelményei és kihívásai már túlságosan is magasak voltak számára.

Egy játékfejlesztőnek mindene a kreativitás, ám kimerülten nehezen tud sziporkázni az ember, és Colantonio már egyszerűen nem jutott szabadidőhöz a csaknem két évtizedes rohanásban. Az alapító egyszerre érzett szomorúságot és megkönnyebbülést, amikor otthagyta az Arkane stúdiót. Döntésében kulcsszerepet játszott a fizikai és szellemi megterhelés.

Colantonio épp a 2017-es Barcelonai Gamelab nemzetközi rendezvényen tartózkodott, mint a fő fellépők egyike, amikor az esemény kezdete előtti napon bejelentette kilépési szándékát az Arkane stúdiótól. Az egyik, színpadon megtartott interjúban a következő szavakkal kommentálta döntését:

Vegyes érzelmekkel válok meg a csapattól, hiszen szeretem az Arkane stúdiót, és szeretem a Bethesdát.

Tizennyolc éven keresztül tartott számomra ez a fantasztikus kaland, ami alatt többször éltem át nehéz időket is Független fejlesztőkként nem egyszer jutottunk a csőd szélére."

Az 1999-ben alapított Lyoni székhelyű Arkane stúdió nem egyszer nézett farkasszemet a csúf véggel. Colantonio három olyan időszakról is be tudott számolni, amikor egy-két hónapjuk volt az üzlet bezárásáig. Mindegyik alkalommal sikerült megoldást találnia a túlélésre. Az egyik ilyen életmentő döntés 2010-ben született, amikor az Arkane stúdió a ZeniMax Media ernyője alá került, elfoglalva helyét olyan gigász csapatok mellett, mint a Fallout szériáról legendás Bethesda. Az üzlet nyélbeütésénél sokat számított Colantonio idealizmusa; már akkor is olyan ember hírében állt, aki nem adott fel projekteket, nem hagyott ötleteket elveszni csak azért, mert a kiadók nem támogatták, vagy nem láttak benne fantáziát.

Túl sok olyan ember vesz körbe minket, akik lebeszélnének ötleteinkről.

mondta Colantonio.



Az Arkane stúdió csúcssebességre kapcsolt, miután 2010-ben megvetette a ZeniMax Media. Megszületett a szükséges finanszírozás a Dishonored széria kifejlesztéséhez és kiadásához, ami egymás után zsebelte be a legkülönbözőbb díjakat, köztük az év játékának járó trófeát is.

Emellett ott van még a Prey és az épp munkálatok alatt lévő Dishonored: Death of the Outsider is.

Colantonio viharos vizeken és vad hullámokon át kormányozta az Arkane stúdió hajóját, és most úgy érzi, hogy eljött az ideje annak, hogy egy kicsit magára is gondoljon. A stúdió jövője immár biztos, sikeres és produktív lett, és két hatalmas irodájuk van Lyon és Austin városaiban.

Elképesztően nehéz döntést hoztam meg, de mindig eszembe jut, hogy már tizennyolc éve csinálom ezt,

és úgy érzem, mintha ez alatt egyszer sem ültem volna le egy kicsit levegőt venni. Megállás nélkül rohantam, és most szeretnék pihenni és személyesebb dolgokkal foglalkozni, zenélni, a fiammal törődni."

Colantonio szerint negatív stressznek számít biztosítani egy stúdió túlélését, különböző projektek beindítani csekély hátszéllel, pozitívnak pedig az olyan kihívások, mint egy nagy létszámú csapatot menedzselni, a megfelelő embereket szerződtetni, határidőre elkészülni a projektekkel és egy olyan céges kultúrát létrehozni, mely tovább viszi az Arkane kreativitását és értékeit. Colantonio egyértelműen büszke az Arkane stúdióra, mindarra, amit elértek, és ahol most vannak, de ugyanakkor megjegyezte, hogy a növekedésnek és a stabilitásnak gyakran a kreativitás és az önkifejezés varázsa látja árát.

