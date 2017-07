Videó: várhatóan így fog kinézni az Apple iPhone 8

Gyárból kiszivárgott CAD-állományok alapján készült a dummy unit.

Körülbelül két hónap múlva bemutatkoznak az új iPhone okostelefonok, az Apple pedig idén szeretne a szokásosnál egy picit nagyobbat gurítani velük, részben mivel most lett tíz éves a készülékcsalád. Az internet már dugig van a gyártó friss készülékeinek állítólagos fotóival, ám ezek többsége hamis, éppen ezért is nem is szoktunk foglalkozni velük.

Most kivételes helyzet állt elő, mégis foglalkozunk a témával. A fenti videót egy kiadatlan mobilokkal kapcsolatos információk szivárogtatására szakosodott illető készítette, az OnLeaks twitterfiók üzemeltetője. Az elmúlt években megbízhatónak bizonyult férfi két hónappal ezelőtt gyári forrásból megszerezte az Apple iPhone 8 házának CAD-állományait, és ezek alapján sikerült gyártatnia egy dummy unitot, azaz egy működésképtelen bemutatódarabot.

A videón megtekinthető ház legnagyobb érdekessége, hogy a hangszórót, előlapi kamerát és egyes szenzorokat tartalmazó középső részt három oldalról körülöleli a kijelző. Nem lesz világelső ezzel a kialakítással az Apple, a néhány hete bemutatott Essential PH-1 mobilon ugyanis már debütált a megoldás. Vigaszul felhozható, hogy a kérdéses telefont az Android atyjának új cége készítette, legalább nem egy noname gyártó verte el az Apple-t a versenyszámban.

