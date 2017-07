Kicsit túltolta a gamer SSD-jének formatervét az Apacer

Szerencsére jónak tűnik a meghajtó, csak viccesen néz ki.

A jelek szerint az Apacer is komolyabban be kíván törni a kimondottan játékosoknak szánt hardverek piacára. Az efféle termékek egyik fontos jellemzője, hogy már a kinézetükről is sütnie kell a gamerségnek, az Apacer formatervezői pedig láthatóan rajta voltak az ügyön. Talán egy kicsit túlságosan is, a Commando PT920 SSD borítása ugyanis elég nevetségesen néz ki, valamiféle gépfegyver felső részét próbálja formázni. A gyártó szerint a hűtésben is komoly szerepe van a túltolt burkolatnak, így legalább nem teljesen értelmetlen a dolog.

Kinézetétől függetlenül jónak tűnik a háttértár. NVMe protokollt használ, egy PCI Express x4 kártyafoglalatba illeszthető. Az elkövetkező hetekben egyelőre ismeretlen áron piacra kerülő SSD kétféle változatban lesz kapható, 240 és 480 GB kapacitású modellek közül választhatnak majd az érdeklődők.

Persze teljesítménybeli különbség is van a kettő között, bár a szekvenciális adatolvasási sebességük elvileg azonos, 2500 MB/s. A kisebbik esetében a szekvenciális adatírás maximum 860 MB/s tempóval történhet, míg a nagyobbik papíron akár 1350 MB/s-ra is képes.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!