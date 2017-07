A Panasonic Varsóban bemutatta legújabb, OLED technológiás televízióit, melyek a fekete szín egy egészen új dimenzióját mutatták meg nekünk.

Az EZ1000 és EZ950 modellek hozzáférhetővé teszik a legújabb OLED technológia teljes kontraszt- és a színpotenciálját. Mindkét modellben a Panasonic új Studio Colour HCX2 chipsetje található, amely nagyon pontos megjelenítést garantál.

A modellekben megtalálható az új HDR fényerő fokozó, amely a HDR képminőséget optimalizálja erősen megvilágított helyiségben.

Az ilyen körülmények között nehezen látható sötét jeleneteket optimalizálja a készülék, növelve a luminanciát a kevésbé fényerős helyeken, így a jelenetek az eredeti szándéknak megfelelően élvezehetők még világosabb környezetben is.

Az EZ1000, kategóriája zászlóshajója, Absolute Black szűrővel is rendelkezik. A szűrő elnyeli a környezeti fényt, hogy kiiktassa a tükröződést, így biztosítva a tisztább, pontosabb fekete szintet, ami különösen előnyös erősen megvilágított helységekben.

A lehető legjobb hangminőség biztosítása érdekében az EZ1000 „Dinamikus Pengehangfalait" a Technics mérnökei hangolták. Az EZ950 modell esetében pedig a 40 Wattos hangszórók felelnek a hangzásért.

A Panasonic plazmatévéi és profi televíziós és filmes készülékei mindig is közkedveltek voltak az ágazatban, így sok megrögzött Panás nagyon várta már az új készülékeket, amikre lecserélheti a már kicsit kiöregedett plazmáját. Nekik is jó hír ez, hiszen az OLED technológiával a Panasonic újra hozhatja a tőle már megszokott minőséget. Az OLED tévé minden egyes képpontja saját fényt bocsát ki, ami lehetővé teszi a részletgazdag megjelenítést a sötét területeken. Ez igazi kihívás, mert relatíve nagy az ugrás a ki (nulla feketeszint) és a be (fekete fölötti) állapotok között. A plazmaképernyők gyártása során, évtizedekig csiszolódott folyamatok segítségével a Panasonic szerint mérnökeik jelentősen javítani tudták a részletgazdagságot, különösen a csaknem fekete területeken.

A 65 hüvelyk átmérőjű EZ1000 televízió, valamint a 65 hüvelykes és 55 hüvelykes EZ950 Európában 2017 júniusától lesz kapható, míg a 77 hüvelykes EZ1000 ősszel kerül a boltokba.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!