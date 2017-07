Kikerült egy újítás a Windows 10 következő frissítéséből

Csak a Fall Creators Update utáni frissítésben válik elérhetővé a Timeline.

Május közepén a Microsoft bemutatta a Windows 10 idei második nagy funkcionális frissítését. A Fall Creators Update a nevéből sejthetően valamikor az ősz tájékán válik majd elérhetővé, a legnagyobb újítása pedig a Tálcára beépülő kommunikációs központ lesz.

Ezt a funkciót nem májusban jelentette be a Microsoft, valójában már az éppen aktuálisan elérhető Creators Update frissítésben benne kellett volna lennie, csak elhalasztották a megjelenését, mivel nem készült el időben. Most ugyanez történt a májusban leleplezett Timeline funkcióval is, a Microsoft tájékoztatása alapján csak a Windows 10 jövő évi első frissítésében lesz benne.

A Timeline lényege, hogy egy idővonalas felületen áttekinthetjük a korábban használt alkalmazásokat, ráadásul ha több eszközt is használunk, akkor az összes eszköz előzményeit képes lehet egy listába összegereblyézni. Érdekesnek tűnik, de nem az a fajta újdonság, amit a többség tűkön ülve vár, így vélhetően kevesen kámpicsorodnak el a kiadásának elhalasztása miatt.

